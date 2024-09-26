Fransız mutfağının zarif tatlısı: Creme brulee tarifi

Fransız mutfağının zarafetini yansıtan Crème Brûlée, kremsi dokusu ve çıtır karamel tabakasıyla tatlı severlerin gözdesi. Bu tatlı, basit malzemelerle sofistike bir lezzet sunar.

Fransız mutfağının zarif tatlısı: Creme brulee tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 21:59

Crème Brûlée, Fransız mutfağının dünyaca ünlü klasiklerinden biridir. İçi yoğun bir vanilya aromasıyla dolu, üstü ise çıtır karamel kaplı olan bu tatlı, zarafetiyle her sofraya özel bir dokunuş katar. Hem yapımı kolay hem de sunumu şık olan bu lezzet, Fransa’nın mutfak kültürünü tatlı severlerle buluşturuyor.

CREME BRULE TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 su bardağı krema
  • 1 vanilya çubuğu
  • 6 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı esmer şeker (karamelize etmek için)

Yapılışı:

  1. Kremayı vanilya çubuğuyla ısıtın, kaynamasına izin vermeden ocaktan alın.
  2. Yumurtaların sarısını ve toz şekeri çırpın, ardından yavaşça kremayı ekleyin.
  3. Karışımı ramekin kaplarına dökün, fırında 150°C’de 45 dakika pişirin.
  4. Piştikten sonra üstüne esmer şeker serpiştirip pürmüz ile karamelize edin. Soğutarak servis edin.

Etiketler: #tarif #tatlı #fransız mutfağı

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