Fransız mutfağının zarif tatlısı: Creme brulee tarifi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 21:59

Güncelleme: 26.09.2024 - 21:59

Crème Brûlée, Fransız mutfağının dünyaca ünlü klasiklerinden biridir. İçi yoğun bir vanilya aromasıyla dolu, üstü ise çıtır karamel kaplı olan bu tatlı, zarafetiyle her sofraya özel bir dokunuş katar. Hem yapımı kolay hem de sunumu şık olan bu lezzet, Fransa’nın mutfak kültürünü tatlı severlerle buluşturuyor.

CREME BRULE TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı krema

1 vanilya çubuğu

6 yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı esmer şeker (karamelize etmek için)

Yapılışı: