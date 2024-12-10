Çıtır çıtır Çin Böreği tarifi
Asya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Çin Böreği, incecik hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla sofralara farklı bir tat katıyor. Çıtır dokusu ve zengin içeriğiyle hem atıştırmalık hem de ana yemek alternatifi olarak tercih edilen bu börek, evde de kolayca hazırlanabiliyor.
Asya mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Çin Böreği, çıtır hamuru ve zengin iç harcıyla hem göz dolduruyor hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes tarifle, sofralarınıza uzak doğu esintileri taşıyın!
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Bir tutam tuz
İç harcı için:
- 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
- 1 su bardağı lahana (ince kıyılmış)
- 1 su bardağı taze soğan (doğranmış)
- 1 su bardağı tavuk ya da kıyma (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- Tuz ve karabiber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Hazırlanışı
Hamurun hazırlanması: Un, su, sıvı yağ ve tuzu karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sararak 20 dakika dinlendirin.
İç harcın hazırlanması: Tavaya sıvı yağı alın, doğranmış havuç ve lahanayı ekleyerek 2-3 dakika soteleyin. Ardından taze soğanı ve tercihinize göre tavuk ya da kıymayı ekleyin. Soya sosu, tuz ve karabiberle tatlandırın. Karışımı soğumaya bırakın.
Hamurun açılması: Dinlenen hamuru ince yufkalar şeklinde açın ve yaklaşık 10 cm’lik karelere kesin.
Böreklerin sarılması: Kare hamurların ortasına hazırladığınız iç harcı koyun, kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde sarın. Açılmaması için uçlarını suyla yapıştırın.
Kızartma: Derin bir tavada yağı ısıtın ve börekleri altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Servis Önerisi
Çin Böreğinizi tatlı-ekşi sos, acı sos veya soya sosu ile servis ederek orijinal bir lezzet deneyimi sunabilirsiniz. Afiyet olsun!
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