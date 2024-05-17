Protein deposu pratik lezzet: Mercimekli ıspanak salatası tarifi...
Lezzetin ve sağlığın buluştuğu mercimekli ıspanak salatası, her öğününüzde lezzetli bir eşlikçi olarak tercih edebileceğiniz harika bir seçenektir. Bu salata, sofralarınıza yeni bir soluk getirecek ve herkesin favorisi olacak.
Sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin favorisi olmaya aday bu mercimekli ıspanak salatası, sizi hem doyuracak hem de lezzet şölenine davet edecek. Hem besleyici içeriğiyle sağlığınıza katkıda bulunacak hem de damaklarınızı şenlendirecek bu tarif, sofralarınıza yeni bir soluk getirecek. Peki, hem protein deposu hem de pratik bir lezzet olan bu salata nasıl yapılır? İşte mercimekli ıspanak salatası tarifi...
MERCİMEKLİ ISPANAK SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
1/2 kilogram ıspanak
1/2 adet olgun avokado
1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 demet doğranmış maydanoz
1 çay bardağı lor peyniri
1/2 adet limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
MERCİMEKLİ ISPANAK SALATASI YAPILIŞI
Ispanakları saplarından ayıklayıp bol suda yıkayın.
Ardından doğrayıp kaseye alın.
Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın.
Üzerine doğranmış avokadoyu ve mercimeği ekleyin.
Son olarak doğranmış maydanozu ve lor peynirini de ekleyin.
Mercimekli ıspanak salatası tarifiniz hazır.
Afiyet olsun!
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