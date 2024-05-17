Protein deposu pratik lezzet: Mercimekli ıspanak salatası tarifi...

Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:22

Güncelleme: 17.05.2024 - 19:22

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerin favorisi olmaya aday bu mercimekli ıspanak salatası, sizi hem doyuracak hem de lezzet şölenine davet edecek. Hem besleyici içeriğiyle sağlığınıza katkıda bulunacak hem de damaklarınızı şenlendirecek bu tarif, sofralarınıza yeni bir soluk getirecek. Peki, hem protein deposu hem de pratik bir lezzet olan bu salata nasıl yapılır? İşte mercimekli ıspanak salatası tarifi...

MERCİMEKLİ ISPANAK SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

1/2 kilogram ıspanak

1/2 adet olgun avokado

1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 demet doğranmış maydanoz

1 çay bardağı lor peyniri

1/2 adet limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

MERCİMEKLİ ISPANAK SALATASI YAPILIŞI

Ispanakları saplarından ayıklayıp bol suda yıkayın.

Ardından doğrayıp kaseye alın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın.

Üzerine doğranmış avokadoyu ve mercimeği ekleyin.

Son olarak doğranmış maydanozu ve lor peynirini de ekleyin.

Mercimekli ıspanak salatası tarifiniz hazır.

Afiyet olsun!