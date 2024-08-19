Akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Kıymalı patatesli graten tarifi
Kıymalı patatesli graten, hem lezzetli hem de pratik bir yemek seçeneği olarak öne çıkar. Bu tarif, özellikle yoğun günlerde kolayca hazırlayabileceğiniz, besleyici ve doyurucu bir yemek sunar. Kıymanın zengin aroması ve patatesin yumuşak dokusu, fırında pişirildiğinde harika bir uyum yakalar. Üzerine eklenen rendelenmiş kaşar peyniriyle birlikte, yemeğin üst kısmı kızararak nefis bir altın rengi alır ve lezzeti doruğa çıkar.
Aileniz ya da misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz bu graten tarifi, yanına yeşil salata ile tamamlanabilir ve sofralarınıza keyif katacak bir öğün haline gelir. Yapımı kolay, malzemeleri ise her evde bulunabilecek türden olan kıymalı patatesli graten, klasik yemek tarifleri arasında yerini alır ve herkesin beğenisini kazanır. Peki, akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kıymalı patatesli graten tarifi...
KIYMALI PATATESLİ GRATEN TARİFİ
Malzemeler
Kıymalı harç için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
250 gram kıyma
1 adet soğan
2 adet yeşil köy biberi
1adet kapya biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı domates püresi
1 su bardağı domates püresi
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
500 mililitre tam yağlı süt
1/2 çay kaşığı tuz
1 tutam muskat cevizi rendesi
Diğer malzemeler:
3 adet patates (doğranmış, hava fritözü veya fırında pişmiş)
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
KIYMALI PATATESLİ GRATEN YAPILIŞI
Kıymalı harç için, tencerede yağ ve kıymayı kavurun.
Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
Doğranmış yeşil ve kapya biberleri de ekleyip 3-4 dakika daha kavurun.
Salça, domates püresi, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra 10 dakika kadar pişirin.
Beşamel sos için; tereyağı ve unu 2-3 dakika kavurun.
Üzerine sütü ve tuzu ilave edip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Son olarak muskat cevizi rendesini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Fırın kabının tabanına pişmiş küp patatesleri yayın.
Üzerine kıymalı harcı ve beşamel sosunu kat kat yayın.
Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini de üzerine serpiştirip 200 derece fırında 15 dakika üzerini kızartın.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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