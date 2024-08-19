Akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Kıymalı patatesli graten tarifi

Aileniz ya da misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz bu graten tarifi, yanına yeşil salata ile tamamlanabilir ve sofralarınıza keyif katacak bir öğün haline gelir. Yapımı kolay, malzemeleri ise her evde bulunabilecek türden olan kıymalı patatesli graten, klasik yemek tarifleri arasında yerini alır ve herkesin beğenisini kazanır. Peki, akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kıymalı patatesli graten tarifi...