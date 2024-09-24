Japon mutfağının enfes lezzeti: Tavuklu ramen tarifi
Japon mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan tavuklu ramen, hem besleyici hem de doyurucu bir ana yemek olarak öne çıkıyor. Baharatlı tavuk suyu, ramen eriştesi ve taze sebzelerin mükemmel uyumu bu lezzeti vazgeçilmez kılıyor.
Japonya’nın dünya mutfağına armağanı olan ramen, farklı tarif ve lezzetlerle sofralarda yer buluyor. Tavuklu ramen ise bu lezzet dünyasının en çok tercih edilen çeşitlerinden biri. Zengin tavuk suyu, aromatik soslar ve taze sebzelerle hazırlanan bu tarif, özellikle soğuk günlerde iç ısıtan bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yemek, ramen severlerin favorisi olacak.
TAVUKLU RAMEN TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)
- 4 su bardağı tavuk suyu
- 1 paket ramen eriştesi
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 parça taze zencefil (rendelenmiş)
- 1 adet haşlanmış yumurta (ikiye bölünmüş)
- 2 dal yeşil soğan (ince doğranmış)
- 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
- 1 su bardağı mısır
- 1 yemek kaşığı miso (isteğe bağlı)
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Kırmızı biber ve nori yosunu (isteğe bağlı süsleme)
Yapılışı:
- Tavuk suyunu tencereye alın, üzerine soya sosu, susam yağı, rendelenmiş zencefil ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Karışımı orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Ayrı bir tencerede suyu kaynatın ve ramen eriştelerini paketteki talimatlara göre haşlayın. Haşlandıktan sonra süzüp kenara alın.
- Haşlanmış tavuk göğüslerini ince ince didikleyin ve hazırladığınız tavuk suyuna ekleyin. Karışımı 5-10 dakika daha kaynatın.
- Jülyen doğranmış havuç, mısır ve ince doğranmış yeşil soğanları ekleyin. Sebzelerin hafifçe yumuşaması için birkaç dakika daha pişirin.
- Ramen eriştelerini kaselere paylaştırın. Üzerine tavuklu karışımdan ekleyin. Haşlanmış yumurta, kırmızı biber ve nori yosunuyla süsleyerek servis yapın.
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