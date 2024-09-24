Japon mutfağının enfes lezzeti: Tavuklu ramen tarifi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:46

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:46

Japonya’nın dünya mutfağına armağanı olan ramen, farklı tarif ve lezzetlerle sofralarda yer buluyor. Tavuklu ramen ise bu lezzet dünyasının en çok tercih edilen çeşitlerinden biri. Zengin tavuk suyu, aromatik soslar ve taze sebzelerle hazırlanan bu tarif, özellikle soğuk günlerde iç ısıtan bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yemek, ramen severlerin favorisi olacak.

TAVUKLU RAMEN TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)

4 su bardağı tavuk suyu

1 paket ramen eriştesi

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 parça taze zencefil (rendelenmiş)

1 adet haşlanmış yumurta (ikiye bölünmüş)

2 dal yeşil soğan (ince doğranmış)

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 su bardağı mısır

1 yemek kaşığı miso (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kırmızı biber ve nori yosunu (isteğe bağlı süsleme)

Yapılışı: