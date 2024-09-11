Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi
cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2024 Çarşamba, 15:51
Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

Fırında kaşarlı patlıcan, Türk mutfağının zengin ve sevilen tatlarından biri olarak, hem ana yemek hem de hafif bir akşam yemeği ya da öğle yemeği olarak sofralarımızı şenlendiren bir lezzettir. Patlıcanın yumuşak ve hafif dokusu, fırında pişerken adeta eriyip kaybolan kaşarın zengin lezzetiyle birleşerek unutulmaz bir tat deneyimi sunar. 

Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

Fırında kaşarlı patlıcan, sade ve lezzetli yapısıyla, hem gözlerinizi hem de damak zevkinizi şımartacak bir tariftir. Hem günlük yemeklerinizde hem de özel günlerde sofralarınızı renklendirecek bu tarif, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecek ve ailenizin beğenisini kazanacaktır. Peki, akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, fırında kaşarlı patlıcan tarifi...

Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

FIRINDA KAŞARLI PATLICAN TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet domates

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

100 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz ve karabiber

Taze kekik veya maydanoz (süslemek için)

Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

FIRINDA KAŞARLI PATLICAN YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayın ve sap kısımlarını kesin. 

Patlıcanları dik olarak ikiye kesin ve iç kısmını bir kaşık yardımıyla hafifçe oyun.

Patlıcanların acılığını almak için tuzlayıp 20 dakika bekletin.

Sürenin sonunda patlıcanları iyice durulayın ve kağıt havluyla kurulayın.

Patlıcanları fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine zeytinyağı sürün. 

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, patlıcanların yumuşaması için yaklaşık 20 dakika pişirin.

Bu sırada, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. 

Kırmızı ve yeşil biberleri de küp şeklinde doğrayın.

Bir tavada, zeytinyağını ısıtın. 

Soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

Biberleri ekleyin ve biberler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

Kabuklarını soyduğunuz domatesleri doğrayın ve tavaya ekleyin. 

Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Karışıma kekik, pul biber, tuz ve karabiber ekleyin. 

Karışımı iyice harmanlayın ve ocaktan alın.

Fırından çıkardığınız patlıcanların içlerini hazırladığınız sebze harcıyla doldurun.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. 

Beyaz peynir de eklemek isterseniz, biraz beyaz peynir serpiştirerek lezzeti artırabilirsiniz.

Patlıcanları tekrar fırına verin ve üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. 

Kaşar peyniri eriyip güzelce kızarana kadar fırında tutun.

Fırından çıkan sıcak patlıcanları taze kekik veya maydanoz ile süsleyerek servis edin.

Yanında yoğurt veya pilav ile birlikte sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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