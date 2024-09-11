Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan tarifi
Fırında kaşarlı patlıcan, Türk mutfağının zengin ve sevilen tatlarından biri olarak, hem ana yemek hem de hafif bir akşam yemeği ya da öğle yemeği olarak sofralarımızı şenlendiren bir lezzettir. Patlıcanın yumuşak ve hafif dokusu, fırında pişerken adeta eriyip kaybolan kaşarın zengin lezzetiyle birleşerek unutulmaz bir tat deneyimi sunar.
Fırında kaşarlı patlıcan, sade ve lezzetli yapısıyla, hem gözlerinizi hem de damak zevkinizi şımartacak bir tariftir. Hem günlük yemeklerinizde hem de özel günlerde sofralarınızı renklendirecek bu tarif, mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecek ve ailenizin beğenisini kazanacaktır. Peki, akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, fırında kaşarlı patlıcan tarifi...
FIRINDA KAŞARLI PATLICAN TARİFİ
Malzemeler
4 adet orta boy patlıcan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
2 adet domates
200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
100 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
Tuz ve karabiber
Taze kekik veya maydanoz (süslemek için)
FIRINDA KAŞARLI PATLICAN YAPILIŞI
Patlıcanları yıkayın ve sap kısımlarını kesin.
Patlıcanları dik olarak ikiye kesin ve iç kısmını bir kaşık yardımıyla hafifçe oyun.
Patlıcanların acılığını almak için tuzlayıp 20 dakika bekletin.
Sürenin sonunda patlıcanları iyice durulayın ve kağıt havluyla kurulayın.
Patlıcanları fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine zeytinyağı sürün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, patlıcanların yumuşaması için yaklaşık 20 dakika pişirin.
Bu sırada, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Kırmızı ve yeşil biberleri de küp şeklinde doğrayın.
Bir tavada, zeytinyağını ısıtın.
Soğan ve sarımsağı ekleyin, soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.
Biberleri ekleyin ve biberler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri doğrayın ve tavaya ekleyin.
Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Karışıma kekik, pul biber, tuz ve karabiber ekleyin.
Karışımı iyice harmanlayın ve ocaktan alın.
Fırından çıkardığınız patlıcanların içlerini hazırladığınız sebze harcıyla doldurun.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
Beyaz peynir de eklemek isterseniz, biraz beyaz peynir serpiştirerek lezzeti artırabilirsiniz.
Patlıcanları tekrar fırına verin ve üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.
Kaşar peyniri eriyip güzelce kızarana kadar fırında tutun.
Fırından çıkan sıcak patlıcanları taze kekik veya maydanoz ile süsleyerek servis edin.
Yanında yoğurt veya pilav ile birlikte sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Makarnaya Fransız dokunuşu: Cafe de Paris soslu makarna tarifi
- Lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi: Fettuş salatası
- Yunan mezelerinin en lezzetlilerinden: Tirokafteri Tarifi
- Balığın üstüne tüketebileceğiniz enfes lezzet: Fırında helva tarifi...
- MasterChef midye pilaki nasıl yapılır? Enfes midye pilaki tarifi...
- Kebap türlerinin en lezzetlisi: Balon kebabı tarifi
- Lezzetli ve yumuşacık havuçlu kek tarifi
- Tatlı krizlerine hem pratik hem de sağlıklı bir çözüm: Fit sufle tarifi
- Her yemeğin yanına çok yakışan nefis yancı: Patates sufle tarifi
- MasterChef baklava nasıl yapılır? Enfes baklava tarifi...
- Anadolu mutfağının lezzet bombası: Çiriş Otlu Keşkek tarifi
- Yunan mutfağının enfes salatası: Melitzanosalata tarifi
- Tadı damağınızda kalacak sarımsaklı ekmek tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- Varlıklara ipotek
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması