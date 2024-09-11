Makarnaya Fransız dokunuşu: Cafe de Paris soslu makarna tarifi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:52

Güncelleme: 11.09.2024 - 14:52

Fransız mutfağının en bilinen soslarından biri olan Cafe de Paris sosu, tereyağı ve çeşitli baharatlarla hazırlanan zengin aromalı bir karışımdır. Genellikle et yemeklerinde kullanılan bu sos, makarna ile buluştuğunda da harikalar yaratır. Cafe de Paris soslu makarna, lezzeti ve kolay yapımıyla mutfakta fark yaratmak isteyenler için ideal bir tarif.

CAFE DE PARİS SOSLU MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

400 gram makarna (penne veya tagliatelle önerilir)

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı Dijon hardalı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı kapari

2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı Worcestershire sosu

1 çay kaşığı köri tozu

100 ml krema

Tuz ve karabiber

Rendelenmiş parmesan peyniri (üzeri için)

Yapılışı: