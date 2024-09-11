Makarnaya Fransız dokunuşu: Cafe de Paris soslu makarna tarifi
Cafe de Paris sosu, Fransız mutfağının zarif dokunuşunu sofralarınıza getiriyor. Makarna ile buluşan bu lezzet, hem pratik yapımıyla hem de yoğun aromasıyla damakları şenlendiriyor. Hem özel davetlerde hem de günlük öğünlerde keyifle sunabileceğiniz bu tarif, lezzet tutkunlarına hitap ediyor.
Fransız mutfağının en bilinen soslarından biri olan Cafe de Paris sosu, tereyağı ve çeşitli baharatlarla hazırlanan zengin aromalı bir karışımdır. Genellikle et yemeklerinde kullanılan bu sos, makarna ile buluştuğunda da harikalar yaratır. Cafe de Paris soslu makarna, lezzeti ve kolay yapımıyla mutfakta fark yaratmak isteyenler için ideal bir tarif.
CAFE DE PARİS SOSLU MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram makarna (penne veya tagliatelle önerilir)
- 100 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı Dijon hardalı
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı kapari
- 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz
- 1 yemek kaşığı Worcestershire sosu
- 1 çay kaşığı köri tozu
- 100 ml krema
- Tuz ve karabiber
- Rendelenmiş parmesan peyniri (üzeri için)
Yapılışı:
- Büyük bir tencerede bol tuzlu su kaynatın ve makarnayı al dente kıvamında haşlayın. Haşlama suyundan bir bardak ayırın, ardından makarnayı süzün.
- Bir tavada tereyağını eritin ve üzerine Dijon hardalı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, kapari, ince doğranmış maydanoz, Worcestershire sosu ve köri tozunu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika kısık ateşte pişirin.
- Sosun içerisine kremayı ekleyin ve karışımı orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. Sosun kıvamı yoğunlaşana kadar karıştırmaya devam edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Haşladığınız makarnayı sosa ekleyin ve güzelce karıştırın. Sosun makarnaya iyice nüfuz etmesi için haşlama suyundan birkaç kaşık ekleyerek kıvamını ayarlayın.
- Cafe de Paris soslu makarnayı sıcak servis edin. Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirerek lezzeti taçlandırın.
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