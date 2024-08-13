Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Kadınbudu köfte tarifi

Dışı çıtır, içi yumuşak olan kadın budu köfte, özellikle pilav ya da patates püresi eşliğinde servis edilir. Hem ana yemek olarak tercih edilebilir hem de soğuk meze olarak sofralarda yer alabilir. Türk mutfağında özel günlerin ve davet sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kadın budu köfte, lezzeti ve doyuruculuğu ile misafirlerin beğenisini kazanır. Peki, akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kadınbudu köfte tarifi...