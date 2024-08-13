Akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Kadınbudu köfte tarifi
Kadın budu köfte, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Adını şeklinin kadın buduna benzemesinden alan bu köfte, hem içeriği hem de hazırlanış şekliyle diğer köftelerden farklılık gösterir. Yapımında kıyma, pirinç, soğan, yumurta ve çeşitli baharatlar kullanılır. Pirinç, köfte harcına eklenerek lezzetini ve dokusunu zenginleştirir. Harç, yoğurulduktan sonra el ile şekil verilerek köfteler hazırlanır. Ardından un ve yumurtaya bulanarak kızartılır.
Dışı çıtır, içi yumuşak olan kadın budu köfte, özellikle pilav ya da patates püresi eşliğinde servis edilir. Hem ana yemek olarak tercih edilebilir hem de soğuk meze olarak sofralarda yer alabilir. Türk mutfağında özel günlerin ve davet sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kadın budu köfte, lezzeti ve doyuruculuğu ile misafirlerin beğenisini kazanır. Peki, akşam yemeğine kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kadınbudu köfte tarifi...
KADINBUDU KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Kadınbudu için:
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet yumurta
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı haşlanmış pirinç
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı kimyon
1/2 su bardağı un
Köfteleri kızartmak için:
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta (çırpılmış)
KADINBUDU KÖFTE YAPILIŞI
Kadınbudu köfte için 1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın.
Çok yumuşamamasına dikkat edin.
Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun.
Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.
Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun.
Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.
Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 20 dakika buzdolabında bekletin.
Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.
Şekil verilmiş köfteleri önce un ve galeta unu karışımına, sonra yumurtaya batırın.
Ardından kızgın yağda kızartın.
Kadınbudu köfteler hazır.
Afiyet olsun!
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