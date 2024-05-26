Ana yemeğin yanına çok yakışan pratik lezzet: Patates sufle tarifi...
Patates, her zaman sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmuştur. Farklı tariflerle sunulması, herkesin favorisi olmaya devam ediyor. İşte, pratik bir şekilde hazırlanabilen ve tüm yemeklerin yanına mükemmel bir eşlik sunan bir lezzet: patates sufle. Yumuşacık iç kısmı ve hafif kıtır dışıyla, sofralarınıza tam bir lezzet şöleni yaşatacak bu tarif, yemeklerinizi daha da özel kılacak.
Patates sufle, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofralara keyif katan bir tariftir. Patatesin yumuşak dokusu ve zengin tadı, bu muhteşem sufleyi yemeklerin yanında mükemmel bir eşlikçi yapar. Peki, ana yemeğin yanına çok yakışan bu pratik ve farklı lezzet nasıl yapılır? İşte patates sufle tarifi...
PATATES SUFLE TARİFİ
Malzemeler:
Sufle karışımı için:
3 adet büyük boy haşlanmış patates
3 adet yumurta
2 tatlı kaşığı un
2 tatlı kaşığı tereyağı
1/4 su bardağı süt
100 gram beyaz peynir
1/4 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı karabiber
Sufle kaplarını yağlamak için:
1/2 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı un
Üzeri için:
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir tutam dereotu( arzuya göre)
PATATES SUFLE YAPILIŞI
Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını ayrı kaplara dikkatlice ayırın.
Sıcağı sıcağına püre haline getirdiğiniz haşlanmış patatesleri oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve sütle karıştırın.
Yumurta sarısı, un, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiber ilavesiyle karıştırma işlemini sürdürün.
Ayrı bir kasede bekleyen yumurta beyazlarını mikser yardımıyla köpük köpük olup katı bir kıvam alana kadar karıştırın.
Yumurta beyazını, yumurta sarılı karışıma katıp sönmemesi için bir spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırın.
Sufle kaplarını oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla yağlayın.
Hafifçe unlayıp fazla unu silkerek dökün.
Hazırladığınız sufle karışımını bir parça kabarma payını hesaba katıp eşit olarak paylaştırın.
Rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra sıcağı sıcağına bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun!
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