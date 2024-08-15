Sütlü tatlıların Uzak Doğu usülü: Shuangpi Nai tarifi
Uzak Doğu mutfağının az bilinen tatlarından biri olan Shuangpi Nai, Çin'in Guangzhou bölgesine özgü bir tatlıdır. Bu hafif ve kremamsı tatlı, iki katmanlı yapısı ve sade lezzetiyle damakları şenlendiriyor. İşte, Shuangpi Nai tarifi...
Çin mutfağı, dünya genelinde dim sum ve Pekin ördeği gibi ünlü yemekleriyle tanınsa da, Shuangpi Nai gibi az bilinen ancak bir o kadar lezzetli tatlıları da barındırır. Bu tatlı, geleneksel olarak sütten yapılır ve sade ama bir o kadar da etkileyici bir lezzete sahiptir. İşte, Shuangpi Nai tarifi...
SHUANGPİ NAİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 ml tam yağlı süt
- 3 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı yumurta akı
- 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Sütü bir tencereye koyun ve orta ateşte ısıtın. Sütün kaynamasına izin vermeden, yaklaşık 70-80°C'ye kadar ısıtın. Süt yeterince ısındığında, tencereyi ocaktan alın.
- Sıcak sütü küçük bir kaseye dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üstünde ince bir kaymak tabakası oluştuğunda, bu tabakayı bozmadan sütü dikkatlice başka bir kaba dökün. Bu kaymak tabakası, tatlının ilk katmanını oluşturacak.
- Ayrı bir kapta yumurta akını ve şekeri iyice çırpın. Ardından bu karışımı süzerek elde ettiğiniz sütün içine ekleyin ve karıştırın. Vanilya özünü de ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Yumurta ve şeker karışımını kaymak tabakasının altına yavaşça dökün. Daha sonra kaseyi buharda pişirme tenceresine yerleştirin.
- Kaseyi yaklaşık 15-20 dakika buharda pişirin. Tatlının üzeri ikinci bir kaymak tabakasıyla kaplandığında, Shuangpi Nai hazırdır.
- Tatlıyı oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- 23 yıllık AKP darbeciliği ve yıkımı
- Ferdi transferinde yeni gelişme!
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- Türkiye'de maymun çiçeği var mı?
- Aile arasındaki alacak kavgası pahalıya patladı