Sütlü tatlıların Uzak Doğu usülü: Shuangpi Nai tarifi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 22:46

Güncelleme: 15.08.2024 - 22:46

Çin mutfağı, dünya genelinde dim sum ve Pekin ördeği gibi ünlü yemekleriyle tanınsa da, Shuangpi Nai gibi az bilinen ancak bir o kadar lezzetli tatlıları da barındırır. Bu tatlı, geleneksel olarak sütten yapılır ve sade ama bir o kadar da etkileyici bir lezzete sahiptir. İşte, Shuangpi Nai tarifi...

SHUANGPİ NAİ TARİFİ

Malzemeler

500 ml tam yağlı süt

3 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı yumurta akı

1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Yapılışı: