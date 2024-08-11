Kilo verirken bu gıdaları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz: Karbonhidrat oranı düşük olan 7 besin

1. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Yeşil yapraklı sebzeler, hem besin değeri yüksek hem de karbonhidrat oranı düşük olan gıdalar arasında yer alır. Ispanak, marul, roka, kara lahana gibi sebzeler, lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bu sebzeler, düşük kalorili olmalarıyla da diyetler için mükemmel birer seçenek oluşturur.