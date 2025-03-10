Bugün iftarda ne pişirsem? 10. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 10. gün iftar menüsü...
ZAHTERLI YEŞiL MERCIMEK ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı yeşil mercimek
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı zahter (yoksa kekik kullanabilirsin)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
6 su bardağı sıcak su
Tuz ve karabiber
Üzeri için:
limon dilimleri ve zeytinyağı
Yapılışı:
Mercimekleri güzelce yıkayıp süz. Tencereye zeytinyağını koyup doğranmış soğan ve sarımsağı kavur. Üzerine zahter, kimyon ve kırmızı biberi ekleyip kokusu çıkana kadar çevir. Mercimekleri ekleyip karıştır, sıcak suyu ilave et. Orta ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişir. Tuz ve karabiberi ayarlayıp, servis ederken üzerine limon ve zeytinyağı gezdir.
FIRINDA GÜVEÇTE ETLİ TÜRLÜ
Malzemeler:
300 g kuşbaşı dana eti
1 adet patlıcan
2 adet patates
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 adet domates
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber, kekik
1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
Tüm sebzeleri iri küpler halinde doğra. Etleri bir tavada mühürle. Güveç kaplarına veya fırın tepsisine sırayla sebzeleri ve eti yerleştir. Üzerine salça, tuz, karabiber, kekik ve sıcak suyu ekle. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişir.
GAVURDAĞI SALATASI
Malzemeler:
4 adet domates
2 adet salatalık
1 kuru soğan
1 demet maydanoz
1 çay bardağı ceviz içi
Nar ekşisi
Zeytinyağı
Tuz, pul biber
Yapılışı:
Tüm malzemeleri minik minik doğra. Üzerine cevizleri serpiştir. Nar ekşisi, zeytinyağı ve baharatlarla soslayıp karıştır.
FISTIKLI HİRA TATLISI
Malzemeler:
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı ince çekilmiş Antep fıstığı (hamura)
Üzeri için:
Toz Antep fıstığı
Şerbeti İçin:
2 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Şerbeti kaynatıp soğumaya bırak. Yumurtayı çırp, yoğurt ve sıvı yağı ekle. Un, irmik, kabartma tozu ve fıstığı ekleyip yoğur. Yuvarlak şekiller verip tepsiye diz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişir. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dök. Üzerini toz fıstıkla süsleyip dinlendirdikten sonra servis et.
REYHAN ŞERBETİ
Malzemeler:
1 demet mor reyhan
1,5 litre su
1 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
3-4 karanfil (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Reyhanları güzelce yıka. Suyu kaynat, içine reyhanları, şekeri ve karanfilleri ekle. 5 dakika kaynat, limon suyunu ekle ve ocaktan al. Soğuduktan sonra süzüp buzdolabında dinlendir. Soğuk olarak servis et.
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