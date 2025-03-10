Bugün iftarda ne pişirsem? 10. gün iftar menüsü

ZAHTERLI YEŞiL MERCIMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zahter (yoksa kekik kullanabilirsin)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

6 su bardağı sıcak su

Tuz ve karabiber

Üzeri için:

limon dilimleri ve zeytinyağı

Yapılışı:

Mercimekleri güzelce yıkayıp süz. Tencereye zeytinyağını koyup doğranmış soğan ve sarımsağı kavur. Üzerine zahter, kimyon ve kırmızı biberi ekleyip kokusu çıkana kadar çevir. Mercimekleri ekleyip karıştır, sıcak suyu ilave et. Orta ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişir. Tuz ve karabiberi ayarlayıp, servis ederken üzerine limon ve zeytinyağı gezdir.