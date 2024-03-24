Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü

ANALI KIZLI ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı nohut

2 su bardağı ince bulgur

300 gr az yağlı kıyma

200 gr kuzu eti

3 adet soğan

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

1 adet limon

Tuz, karabiber, pul biber, nane

Yapılışı

Öncelikle nohutu bir gün önceden suda bekletip, diri kalacak şekilde haşlayın. Sonra derin bir tencereye kuzu eti, salça ve soğanı nohutla birlikte tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ilave edip tuz ile tatlandırarak pişirin. Diğer bir tavada kıymayı kavurun. Kıymadan köfteleri yoğurmak için 100 gr kadar ayırın. İnce ince doğradığınız iki soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber, pul biber ve cevizi de ekleyip soğumaya bırakın. Çiğ olarak ayırdığınız kıyma, ince bulgur, tuz ve karabiberi az su ilavesiyle yoğurup yarısından misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Diğer yarısından ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayıp içlerini oyarak kıymalı cevizli harçtan ilave edip kapatın. Köfteleri, içinde kaynar su bulunan tencereye süzgeci yerleştirin. süzgeçle haşlarsanız köfteler dağılmaz. Bir kaç dakika haşladıktan sonra daha önceden hazırladığınız salçalı et suyuna ilave edin. Limonun suyunu ekleyip bir taşım daha pişirin. Ekşilik oranını istediğiz kadar arttırabilirsiniz. En son tereyağını eritip naneyi ekleyip kokusu çıkana kavurup, çorbanın üzerine gezdirin. İftar için analı kızlı çorbanız hazır, afiyet olsun.