Bugün iftarda ne pişirsem? 19. gün iftar menüsü

KREMALI PATATES ÇORBASI

Malzemeler

3 adet büyük boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 küçük kutu krema

5 su bardağı su

Tuz, beyaz veya karabiber

Yapılışı

Derin bir tencereye tereyağını ekleyip eritin. Patates, tuz, beyaz veya karabiberi ilave edip kavurun. 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Suyunu ekleyip kapağını kapatıp patatesler pişip kıvam alıncaya kadar pişirin. Blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin. Kremayı ekleyip 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Dilerseniz üzeri için, tereyağı ve toz kırmızı biberi yakıp çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz. İftar için patates çorbanız hazır, afiyet olsun.