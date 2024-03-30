Bugün iftarda ne pişirsem? 20. gün iftar menüsü

İZMİR KÖFTE

Malzemeler

Köfte için

500 gr az yağlı kıyma

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı galeta unu

3 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz, kimyon, karabiber, pul biber, kekik

Fırınlamadan önceki diğer malzemeler

3 adet patates

3 adet yeşil biber

1 su bardağı su

Kızartmak için

Sıvı yağ

Sosu için

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kırmızı toz biber

Yapılışı

Köfte için, kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip macun kıvamına gelecek şekilde yoğurun. Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Fırınlamadan önceki diğer malzemeler için, patatesleri elma dilimi şeklinde kesip, yağda çok az kızartın. Aynı şekilde kağıt havlu üzerine alın. Yeşil biberleri temizleyip ikiye bölüp işlem yapmadan bekletin. Sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte yumuşayıncaya kadar pişirin. 1 su bardağı su ekleyip bir iki taşım kaynatın. Tuz ve kırmızı toz biber ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba veya fırın tepsisine bir köfte bir patates olacak şekilde sırayla dizin. Domates sosunu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Yeşil biberleri aralara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarıncaya kadar pişirin. Daha önceden işlem gördüğü için çabuk pişecektir. Ara sıra kontrol etmenizde fayda var. İftar için izmir köfte hazır, fiyat olsun.