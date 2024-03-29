Sağlıklı ve lezzet dolu bir tarif: Fırında karışık sebze nasıl yapılır?
Günlük yemeğinizi zenginleştirmenin ve sağlıklı beslenmenin en keyifli yollarından biri, fırında hazırlanan karışık sebzelerdir. Pratik ve sağlıklı oluşuyla öne çıkan bu tarif, sofralarınıza lezzet ve renk katarken aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı destekler...
Hem pratik hem de sağlıklı bir alternatif arayanlar için ideal olan fırında karışık sebzeler tarifi, herkesin beğenisini kazanacak ve sofralarınızı renklendirecek... İşte enfes fırında sebze tarifi...
MALZEMELER
2 adet patates
2 adet havuç
1 adet büyük boy soğan
1 adet kabak
1 adet patlıcan
2 adet kırmızı biber
2 adet sarı biber
4 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kuru kekik veya taze kekik yaprakları (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Fırını 200°C'ye önceden ısıtın.
Sebzeleri yıkayıp temizleyin. Patates, havuç, kabak ve patlıcanı jülyen şeklinde doğrayın. Soğanı yarım ay şeklinde dilimleyin. Biberleri uzunlamasına dilimleyin.
Bir fırın tepsisine doğradığınız sebzeleri ve soyulmuş sarımsakları ekleyin.
Üzerlerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kekik serpin. Sebzeleri iyice karıştırın ve tepsiye yayın.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika veya sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Arada bir karıştırarak pişirme süresini kontrol edin.
Pişen sebzeleri fırından alın ve sıcak olarak servis yapın.
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