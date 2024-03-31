Bugün iftarda ne pişirsem? 21. gün iftar menüsü

TAVADA PATATESLİ GÖZLEME

Malzemeler:

Hamur için:

1 bardak ılık su

2 su bardağı bardak un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

3 adet patates

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

Pul biber, karabiber, nane

Yapılışı:

Unu derin bir kaba alıp ortasında çukur açın. Mayayı ekleyin. Suyu ve tuzuda ilave edip iyice yoğurun. Elinize yapışan hamuru bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile toparlayın. Üzerini örtüp en az 30 dakika mayalanmaya bırakın. İç harcı için patatesleri haşlayın. Haşlandıktan sonra ezip bir kenarda bekletin. Bir tavada soğanı ince ince doğrayıp yağda kokusu ve rengi değişinceye kadar kavurun. Üzerine biber salçasını ekleyin. En son ezilmiş patatesi ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Ocağın altını kapatıp, harıcı soğumaya bırakın. Diğer tarafta mayalanan hamuru eşit olacak şekilde bezelere bölün. Bezeleri merdaneyle üzerine un ekleyerek servis tabağı büyüklüğünde ince açın. Arasına patatesli harç konup kapatın. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayın. Hamur yapmak istemiyorsanız, hazır yufkada kullanabilirsiniz. Yapışmaz geniş bir tavayı ısıtın. Tavanın dibini hafif yağlayıp, alakalı önlü pişirin. Sıcakken üzerine tereyağı sürün. Dilimleyip, sıcak olarak servis edebilirsiniz. İftar için patatesli gözleme hazır, afiyet olsun.