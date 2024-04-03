Bugün iftarda ne pişirsem? 24. gün iftar menüsü

ŞAMBALİ

Malzemeler:

500 gr. irmik

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı yoğurt

1 paket karbonat

1 paket vanilya

Şerbeti için:

2.5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üzeri için:

Yer fıstığı ya da badem

Yapılışı:

Hamuru için, şeker ve yoğurdu derin bir karıştırma kabına alıp, karıştırın. İrmik, karbonat ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Kek hamurunda daha yoğun bir hamur elde edeceksiniz. Dikdörtgen borcamı yağlayın. Hamuru tepsiye yayın, eşit olacak şekilde her tarafını düz hale getirin. Bu aşamada eşit kalınlıkla ve düz olmasına özen gösterin. Tepsinin üzerini kapatın. Buzdolabında bir gece bekletin. Vaktiniz yoksa bir kaç saat bekletmeniz yeterli olur. Dinlenen hamurumuzu pişirmeden önce dikdörtgen olarak dilimleyin. Her dilimin üzerine yer fıstığı ya da badem koyun. 180 dereceli fırında iyice kızarıncaya kadar pişirin. Bu arada şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın. Orta ısıdaki ocakta şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başladığında limon suyunu ilave edin ve ocağı kısın. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın, ılınmasını bekleyin. Fırından çıkardığınız şambaliyi daha önce işaretlenmiş yerlerden tekrar dilimleyin. 5 dakika sıcağının çıkmasın bekleyin ve üzerine ılık şerbeti dökün. Şerbeti çekip oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın. 2-3 saat bekletin ve servis yapın. İftar için şambali hazır, afiyet olsun.