İftar sonrası midenizi yormayacak lezzet: Yörük Sütlacı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2024 Salı, 18:49
İftar sonrası midenizi yormayacak lezzet: Yörük Sütlacı tarifi...

İftardan sonra tatlı krizinizi bastırmak için sütlü tatlı tariflerinden faydalanabilirsiniz. Hem düşen kan şekerini yükseltmek, hem de tatlı krizlerine son vermek için iftar sonrasında Yörük Sütlacı hafifliği ile midenizi rahatlatacak sütlü tatlılardan biridir.  Bu eşsiz lezzet rengini safrandan, kıvamını nişasta ve bakliyatlardan, tadını kuru meyvelerden alıyor.

İftar sonrası midenizi yormayacak lezzet: Yörük Sütlacı tarifi...

Nohut, buğday, safran ile hazırlanan Yörük Sütlacı, klasik sütlaçtan farklı olarak bakliyatlardan oluşur. Ortalama 40-50 dakikada hazırlanan Yörük Sütlacı, antep fıstığı ile zenginleştirilir. Hafifliği ile midenizi rahatlatacak bu tatlı Ramazan ayında favorileriniz arasına girmeye hazır. Peki, midenizi yormayacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte Yörük Sütlacı tarifi...

İftar sonrası midenizi yormayacak lezzet: Yörük Sütlacı tarifi...

YÖRÜK SÜTLACI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

4,5 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay kaşığı safran

6 yemek kaşığı haşlanmış buğday

3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı toz ceviz içi

1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

1 çay kaşığı toz tarçın

İftar sonrası midenizi yormayacak lezzet: Yörük Sütlacı tarifi...

YÖRÜK SÜTLACI YAPILIŞI

Süt, şeker ve pirinç ununu tencerede karıştırarak pişirmeye başlayın. 

Safranı az miktarda sıcak su ile ıslatın.

Sütlü karışım hafif kıvam alınca safran ve bakliyatları ekleyip koyulaşana kadar pişirin.

Karışımı kaselere alıp soğutun. 

Soğuyan tatlıyı yemişler ve tarçın ile süsleyip servis edin. 

Afiyet olsun!

Yörük Sütlacı tarifi pişirme önerisi:

Safran yerine aspir kullanabilir, sütlaca bu şekilde renk verebilirsiniz.Kullanacağınız toz şeker miktarını arzu ettiğiniz oranda azaltıp arttırabilirsiniz.

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