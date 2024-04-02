İftar sonrası midenizi yormayacak lezzet: Yörük Sütlacı tarifi...

İftardan sonra tatlı krizinizi bastırmak için sütlü tatlı tariflerinden faydalanabilirsiniz. Hem düşen kan şekerini yükseltmek, hem de tatlı krizlerine son vermek için iftar sonrasında Yörük Sütlacı hafifliği ile midenizi rahatlatacak sütlü tatlılardan biridir. Bu eşsiz lezzet rengini safrandan, kıvamını nişasta ve bakliyatlardan, tadını kuru meyvelerden alıyor.