Bugün iftarda ne pişirsem? 28. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 28. gün iftar menüsü...
SEBZELİ BAL KABAĞI ÇORBASI
Malzemeler:
4 dilim bal kabağı
2 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 litre sıcak su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı zencefil, zerdeçal
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Öncelikle derin bir tencereye zeytinyağını alıp ısıtın. Küp küp doğranmış soğanı kavurun. İçine bal kabağı kabak, havuç ve patates ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerine sıcak suyu ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Zencefil, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Yumuşayan sebzeleri blender’dan geririn. Bir iki taşım daha kaynattıktan sonra, tuz ile tatlandırın. Ocağın altını kapatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.
PANCARLI BULGUR SALATASI
Malzemeler:
4 adet pancar
2 adet yeşil ekşi elma
Yarım su bardağı ince bulgur
Yarım demet dereotu
2-4 dal taze soğan
1 kutu mısır
8-10 adet kornişon turşu
Sosu için:
2 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber
Yapılışı:
Öncelikle pancarı ve elmayı rendeleyip geniş bir kaseye alın. Daha sonra sıcak su ile ıslatılmış olan bulguru ilave edin. En son ince ince kıyılmış dereotu, mısır ve kornişon turşuyuda ekleyip, karıştırın. Başka bir kasede sosu hazırlayın, salatanın üzerine gezdirin. İftar için pan içerisinde sos malzemesi karıştırılıp salacarlı bulgur salatası hazır, afiyet olsun.
TAZE YAPRAKLI ENGİNAR DOLMASI
Malzemeler:
8 adet taze yapraklı enginar
3 adet limon
Su
İçi için:
1 su bardağı pirinç
1 demet taze soğan
1 adet orta boy kuru soğan
5-6 dal taze nane
Yarım demet dereotu
1 su bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı kuş üzümü
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Tuz, karabiber
1 tatlı kaşığı şeker
1 limonun suyu
Yapılışı:
Öncelikle pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplarda ıslatın ve kenara ayırın. Dolmalık fıstığı tavada yağsız olarak rengi dönene kadar, kenara ayırın. Enginarları derin bir kap içinde su doldurun ve içine 2 limon sıkıp kabuklarını suya atın. Enginarın saplarını kesip tencereye oturacak şekilde altını düzeltin. Sert ve dikenli dış yapraklarını koparın. Enginarın uç kısımındaki yaprakları bıçak yardımıyla kesin. Enginarın ortasında kalan yaprakları elinizle biraz açıp esnettikten sonra küçük mor yaprakları ve altındaki tüyleri kaşık yardımıyla temizleyin. (Enginar temizlemek zor bir iş, dilerseniz satın alırken temizletebilirsiniz.) Enginarı kararmaması için limonlu suya atın. İç harcı için taze nane, dereotu ve taze soğanın beyaz kısımlarını ince ince doğrayın. Kuru soğanı küp küp doğrayın. Geniş bir kap içinde doğradığınız tüm malzemeyi karıştırın. Pirinci ve kuş üzümünü süzüp yeşillikleri ekleyin. Tuz, karabiber, toz şeker, dolmalık fıstık ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Enginarları sudan çıkarın, ortalarına ve yaprak aralarına hazırladığınız harcı ekleyin. Tencereye dizin, yarısına gelecek kadar su ekleyin. Kalan zeytinyağını ve suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişirme süresi 1 saati bulabilir. Kontrol ederek pişirin. Ocağın altını kapatın. Soğuduktan sonra dere otuyla servis edebilirsiniz. İftar için enginar dolamsı hazır, afiyet olsun.
ÇERİ DOMATESLİ BURGU MAKARNA
Malzemeler:
1 paket burgu makarna
8-10 adet çeri domates
4-5 dal taze fesleğen veya kuru fesleğen
2-3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Öncelikle burgu makarnayı haşlayıp süzün. Sosu için çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Fesleğeni ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Zeytinyağını tavada ısıtıp tüm malzemeyi soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sosu haşlanmış makarnanın üzerine döküp, karıştırın. En son kaşar peyniri ekleyip, fesleğen yaprakları ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın. İftar için makarna hazır, afiyet olsun.
ÇİKOLATA SOSLU ISLAK KEK
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı kakao
Sosu için:
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yapılışı:
Öncelikle keki için yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alarak köpük olana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağ ekleyip biraz daha çırpın. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip, iyice çırpın. Karışımı dikdörtgen borcama döküp, 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Kek fırındayken sosu için şeker, süt, kakao ve sıvı yağı tencerede karıştırın. Ocağa alın ve kaynatın. Göz göz olunca altını kapatın. Kek fırından çıkınca dilimleyip sosu üzerine dökün. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.
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