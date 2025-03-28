Bugün iftarda ne pişirsem? 28. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 28. gün iftar menüsü...
HERLE ÇORBASI
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Sosu için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Tereyağında unu kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sıcak su ekleyerek sürekli karıştırın. Kaynamaya başladığında pirinçleri ilave edip kısık ateşte pişirin. Tereyağında toz biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI
Malzemeler:
6 adet soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1,5 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sumak
2 çay kaşığı pul biber
2 adet domates
1,5 su bardağı su
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
1/2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yapılışı:
Soğanları yemeklik doğrayın. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı aktarıp soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif renk alınca salçayı ilave edin. Pirinçleri yıkayın ve süzdürün. Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları ilave edin. Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ilave edin. Suyu da ilave edip, pirinçler suyu çekene kadar, tencerenin kapağı kapalı bir biçimde pişirin. Maydanozu ince kıyın. Pirinçler suyunu çekince içine kıydığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın. Dolduracağınız soğanların kabuğunu soyup, su dolu bir tencereye aktarın ve 10 dakika haşlayın. Haşlanan soğanları tek tek yapraklarına ayırın. İçine hazırladığınız dolma harcını dikkatlice doldurun. Doldurduğunuz soğanları yassı olacak şekilde tencereye dizin. Salça, kekik ve sıcak suyu bir kapta iyice karıştırın. Dolmaların üzerine salçalı su karışımını ilave edip, kısık ateşte 25 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine taze nane doğrayın. Soğuk olarak servis edin.
ZEYTİNLİ ÇOBAN SALATA
Malzemeler:
3 adet domates
1 adet salatalık
1 adet kırmızı kuru soğan
1 adet kapya biber
4-5 adet küp doğranmış beyaz peynir
6-8 adet kadar siyah zeytin
Dereotu
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon suyu
Tuz
Yapılışı:
Bütün sebzeleri küp küp doğrayın. Dereotu veya maydanozu ince ince kıyın. Zeytinleri ve peynirleri ilave ettikten sonra, zeytinyağını, sirkeyi, limonu ve tuzunu ekleyip karıştırın.
TERETÜR MEZESİ
Malzemeler:
1/2 adet orta boy marul
1/2 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tahin
1/2 adet limon suyu
Yapılışı:
Marul ve maydanozu çok ince olacak şekilde doğrayın. Bir kaseye alın ve tuz ekleyin. Elinizle ovalayıp suyunu çıkarın. Suyunu süzdürün. Yoğurt sos için bir kaba yoğurt, tahin, limon suyu, sarımsak rendesini alıp karıştırın. Daha sonra hazırladığınız yoğurdu yeşilliklerle birleştirin. İyice karıştırın. Teretür hazır. Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip sumak serpin.
KURU DOMATES MEZESİ
Malzemeler:
30-35 adet kuru domates (yaklaşık 1 dolu kase)
1/3 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 diş sarımsak
1 kase ceviz (65-70 gram)
1 kase ayıklanmış maydanoz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1/2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yapılışı:
Kuru domatesleri derin bir kaseye alıp, üzerini geçene kadar ılık su ile doldurun. 5-10 dakika boyunca yumuşamalarını bekleyin. Domatesler yumuşadıktan sonra suyunu süzüp, hafifçe kurulayın. İnce uzun dilimler halinde doğrayın ve bir başka kaseye aktarın. Üzerine zeytinyağını, kekikleri ve rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Cevizleri iri iri doğrayıp karışıma ilave edin. Ardından maydanozları ince ince doğrayıp ekleyin. Kuru domatesin tuz oranını kontrol ederek, damak tadınıza göre tuz ekleyin. Karabiber ve nar ekşisini de ilave edip iyice karıştırın. Mezeyi servis tabağına alarak, dilediğiniz şekilde afiyetle tüketebilirsiniz.
PEPEÇURA
Malzemeler:
Pepeçura için:
1 kilogram siyah kokulu üzüm
4 su bardağı su
1/2 çay bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı mısır unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası
Üzeri için:
1 avuç file Antep fıstığı
1 avuç dövülmüş ceviz içi
Yapılışı:
Üzümlerinizi iyice yıkayın. Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın. Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın. Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirin. Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirin. Ezilmemiş olan üzümleri kaşık yardımıyla iyice ezin. Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımından bir kepçe kaseye ayırıp kalanını tencerenin içerisine alın. Kepçeyle ayırdığınız üzüm suyunu mısır unuyla karıştırın ve tencereye ilave edin. Ardından buğday nişastasını da ekleyip karıştıra karıştıra yedirin. Karışımı koyulaşana dek kaynatın. Karışımı koyulaşana dek kaynatın. Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurun. Servis kaselerinin içinde bir süre ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğumalarını sağlayın. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı file Antep fıstığı ve ceviz içiyle süsleyerek servis edebilirsiniz.
VİŞNELİ RAMAZAN ŞERBETİ
Malzemeler:
2 litre su
1 su bardağı toz şeker
300 gram vişne (dondurulmuşta olabilir)
100 gram kuru üzüm
8-10 adet kuru erik
1 adet çubuk tarçın
1 tutam karanfil
Yapılışı:
Derin bir tencereyi ocağa alın ve suyu ekleyin. Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyip kaynatın. Şerbetinizin suyu kaynadıktan sonra şekeri ilave edip karıştırın. Üzüm ve eriklerin de sap ve çekirdeklerini temizleyip, tencereye ekleyin. Meyveler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Daha sonra vişneleri de atıp birkaç dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Karanfil ve çubuk tarçınları da içinden alın. Soğuduktan sonra şerbetinizi süzüp uygun sürahiye doldurun. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
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