Bugün iftarda ne pişirsem? 29. gün iftar menüsü

ŞİVEYDİZ

Malzemeler:

300 gr kuzu kuşbaşı

8-10 dal taze soğan

Yarım kg taze sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

500 gr süzme yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Tuz ve sıcak su

Sosu için:

Tereyağı

Kuru nane

Yapılışı:

Öncelikle kuzu etini düdüklü tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın. Çorba tenceresine haşlanan etleri suyu ile birlikte alın. Ocağın altını açın, kaynamaya başlayınca üzerine haşlanmış nohutları ekleyin. Taze sarımsakları ve taze soğanları sadece beyaz kısımlarını verev doğrayıp, tencereye ilave edip, kaynatmaya devam edin. Terbiyesi için bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ve tuzu ekleyip karıştırın. Çorbanın sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdun ısını eşitleyin. Karışımı azar azar tencereye ilave edip 3-5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tuzla tatlandırın. Bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın. İftar için şiveyiz hazır afiyet olsun.