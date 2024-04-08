Bugün iftarda ne pişirsem? 29. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 29. gün iftar menüsü...
ŞİVEYDİZ
Malzemeler:
300 gr kuzu kuşbaşı
8-10 dal taze soğan
Yarım kg taze sarımsak
1 su bardağı haşlanmış nohut
500 gr süzme yoğurt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
Tuz ve sıcak su
Sosu için:
Tereyağı
Kuru nane
Yapılışı:
Öncelikle kuzu etini düdüklü tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın. Çorba tenceresine haşlanan etleri suyu ile birlikte alın. Ocağın altını açın, kaynamaya başlayınca üzerine haşlanmış nohutları ekleyin. Taze sarımsakları ve taze soğanları sadece beyaz kısımlarını verev doğrayıp, tencereye ilave edip, kaynatmaya devam edin. Terbiyesi için bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ve tuzu ekleyip karıştırın. Çorbanın sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdun ısını eşitleyin. Karışımı azar azar tencereye ilave edip 3-5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tuzla tatlandırın. Bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın. İftar için şiveyiz hazır afiyet olsun.
TOP PEYNİRLİ SALATA
Malzemeler:
4-5 yaprak akdeniz yeşilliği
8-10 yaprak roka
Top peynir
Çeri domates
Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Limon suyu
1 tatlı kaşığı hardal
Tuz
Yapılışı:
Yeşillikleri yıkayıp, süzdükten sonra derin bir salata kasesine doğrayın. Üstüne top peynir ve çeri domatesi ekleyin. En son sosunu hazırlayıp, salatın üzerine döküp, harmanlayın. İftar için salata hazır, afiyet olsun.
SEMİZOTU KAVURMA
Malzemeler:
1 bağ semizotu
1 yemek kaşığı bulgur
1 adet soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz, pul biber
Yapılışı:
İlk olarak semizotunu temizleyip, kökleriyle birlikte doğrayın. Bir tencerede soğanı küp küp doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve kökleri temizlenmiş semizotlarını da ilave edin. Bulguru ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Semizotu suyunu saldığı için ekstra su ilave etmeye gerek yok. En son tuz ve pul biber ekleyip karıştırın. İftar için bulgurlu semizotu hazır, afiyet olsun.
KISIR
Malzemeler:
2 su bardağı ince bulgur
1.5 su bardağı sıcak su
4-5 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nane
1 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
Limon
Nar ekşisi
Yapılışı:
Öncelikle ince bulguru geniş bir kaba alın. Sıcak suyu ekleyip bulgurlar şişene kadar bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra üzerine domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. İnce ince doğranmış, taze soğan, taze nane, maydanoz ve küp küp doğranmış domatesi ekleyin. En son limon suyu, tuz, pul biberi ve nar ekşisini ekleyin. Hepsini harmanlayın. İftar için kısır hazır, afiyet olsun.
FIRINDA BAL KABAĞI TATLISI
Malzemeler:
5 dilim bal kabağı
2 su bardağı şeker
Üzeri için:
Çekilmiş ceviz
Tahin
Yapılışı:
Öncelikle bal kabağının kabuklarını soyup, dilimleyin. Kabakları geniş bir tencereye alıp, üzerine şeker ilave edip kabaklar sulanana kadar 3-4 saat bekletin. Tencereyi ocağa alıp kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Sonra şerbetiyle birlikte fırın tepsinine dökün. 180 dereceli fırında kabakların süt kızarıncaya kadar pişirin. Pişirme işlemini daha önceden kabaklar piştiği için kısa tutun. Üstünün kızarması yeterli olacaktır. Servis esnasında üzerine tahin ve çekilmiş ceviz serpebilirsiniz. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.
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