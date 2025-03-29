Bugün iftarda ne pişirsem? 29. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 29. gün iftar menüsü...
KREMALI MISIR ÇORBASI
Malzemeler:
2 su bardağı mısır
1 su bardağı krema
1 adet soğan
4 su bardağı sebze suyu
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Soğanı doğrayıp soteleyin. Mısır ve sebze suyunu ekleyip kaynatın. Çorba kıvamına geldikten sonra kremayı ekleyin ve karıştırın.
FIRINDA LEVREK
Malzemeler:
2 levrek
1 adet limon
2 diş sarımsak
2 dal kekik
Zeytinyağı, tuz, karabiber
Yapılışı:
Levrekleri yıkayıp içlerini temizleyin. Limonu dilimleyip balığın içine yerleştirin, sarımsağı ezin ve kekikleri ekleyin. Üzerine zeytinyağı sürüp tuz ve karabiber ile tatlandırın. 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
FATTOUSH SALATASI
Malzemeler:
Çıtır lavaş için:
2 adet lavaş
1 çay bardağı sıvı yağ
Salata için:
1/2 demet marul
2 adet salkım domates
2 adet salatalık
1 adet kırmızı soğan (küçük boy)
3 adet fındık turp
1/2 demet maydanoz
1-2 dilim beyaz peynir
Salata sosu için:
1/2 adet limonun suyu
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı sumak
Yapılışı:
Lavaşları küçük üçgen parçalara kesin. Sıvı yağı tavaya alıp kızdırın. Lavaşları içine atarak ve tavayı arada sırada sallayarak kızartın. Lavaşlar kızarmaya başladığında yağdan çıkarıp, fazla yağını süzdürdükten sonra kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alarak soğumaya bırakın. Salata sosu için, tüm malzemeleri bir kaseye alarak karıştırın. Salata için tüm sebzeleri iyice yıkayın kurulayın. Marulları orta büyüklükte dilimleyin. Maydanozları incecik kıyın. Domatesleri, salatalıkları, kırmızı soğanları ve fındık turpları dilediğiniz büyüklükte dilimleyin. Tüm salata malzemelerini bir kapta karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine isteğe göre beyaz peynir ekleyin. Salata sosunu üzerine gezdirin. Son olarak kızarttığınız lavaşları da üzerine yerleştirerek servis edin.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
Malzemeler:
4 adet enginar
1 adet havuç
1/2 su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 limon suyu
Yapılışı:
Enginarları temizleyin ve limonlu suda bekletin. Havuçları dilimleyin, enginarları tencereye yerleştirin. Zeytinyağını, tuzunu ve limon suyunu ekleyip, 20-30 dakika pişirin.
HUMUS
Malzemeler:
500 gram koçbaşı nohut (Haşlanmış, kabukları alınmış hali ile yaklaşık 2-3 su bardağı)
1,5 çay bardağı ılık su
Humus için:
1 çay bardağı ılık su
1/2 (yarım) çay bardağı tahin
1 çay kaşığı kimyon
4 çorba kaşığı limon suyu
3-4 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz
Süslemek için:
Kimyon
Kırmızı pul biber
Sumak
Kıyılmış maydanoz
Arzuya göre salatalık turşusu ve turp
Yapılışı:
Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın. Bir taşım kaynatın, çıkan köpüklü suyu dökün. Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerenizde tam pişirin(hafif çatlasın ve kabukları kolay çıkabilecek hal alsın. Yaklaşık 15-20 dakika) Nohutların kabuklarını temizleyin, ölçüdeki nohudu elde edin. Kabuksuz nohutları,1,5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın. Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Ilınmış nohudunuzu el püre yapıcınızdan geçirerek pürüzsüz hal almasını sağlayın. Nohut katı bir hal alacak. (Bu aşamada derin dondurucuda saklayabilirsiniz) 2. kez kısık ateşe aldığınız nohuta 1 çay bardağı ılık su ekleyin. Yumuşatın, sürekli karıştırarak açılmasını sağlayın(1 dakika). Ateşten aldığınız sıcak nohuta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. Çok iyi karıştırın. Servis tabağınıza aldığınız ve yaydığınız humusu kimyon, kırmızı pul biber, sumak, kıyılmış maydanoz ile süsleyin. Üzerine incecik zeytinyağı gezdirin. Humus mezesini ılık servis yapın.
FIRINDA HELVA
Malzemeler:
500 gram sade tahin helvası (tercihen balık sofraları için özel sade helva kullanılabilir)
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Ceviz veya fındık içi (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ufalayarak ya da rendeleyerek küçük parçalara ayırın. Bir karıştırma kabına ufaladığınız tahin helvasını alın. Üzerine sütü ve limon suyunu ekleyin. Malzemeleri bir çatal veya spatula yardımıyla iyice karıştırın. Karışıma tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız helva karışımını küçük güveç kaplarına veya fırına dayanıklı kaselere eşit şekilde paylaştırın. Dilerseniz bu aşamada ceviz veya fındık içi ekleyerek helvaya ekstra bir lezzet katabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, helvaları yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Helvanın üzeri hafifçe kabarıp altın rengini alınca fırından çıkartabilirsiniz. Fırından çıkan sıcak helvaları biraz soğuması için birkaç dakika beklettikten sonra, üzerine ceviz, fındık veya dondurma gibi ilave lezzetlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.
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