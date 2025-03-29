Bugün iftarda ne pişirsem? 29. gün iftar menüsü

FIRINDA HELVA

Malzemeler:

500 gram sade tahin helvası (tercihen balık sofraları için özel sade helva kullanılabilir)

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Ceviz veya fındık içi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ufalayarak ya da rendeleyerek küçük parçalara ayırın. Bir karıştırma kabına ufaladığınız tahin helvasını alın. Üzerine sütü ve limon suyunu ekleyin. Malzemeleri bir çatal veya spatula yardımıyla iyice karıştırın. Karışıma tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız helva karışımını küçük güveç kaplarına veya fırına dayanıklı kaselere eşit şekilde paylaştırın. Dilerseniz bu aşamada ceviz veya fındık içi ekleyerek helvaya ekstra bir lezzet katabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, helvaları yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Helvanın üzeri hafifçe kabarıp altın rengini alınca fırından çıkartabilirsiniz. Fırından çıkan sıcak helvaları biraz soğuması için birkaç dakika beklettikten sonra, üzerine ceviz, fındık veya dondurma gibi ilave lezzetlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.