Bugün iftarda ne pişirsem? 9. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 9. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 9. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 9. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…
SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI
Malzemeler:
1 paket kültür mantarı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı un
1 su bardağı süt
3 su bardağı sıcak su
Yarım limonun suyu
Dereotu, tuz, karabiber
Yapılışı:
Öncelikle, mantarların kabuklarını soyup halka halka dilimleyin. Küçük bir tencerede üzerlerini hafif aşacak kadar su ve limon suyu ekleyip, çok az haşlayın. Diğer tarafta çorba tenceresine tereyağını ekleyip eritin. Unu ilave edin. Hafif sararana kadar kavurun. Sıcak suyu katıp karıştırarak çorbayı pürüzsüz bir kıvama getirelim. Ardından sütü azar azar ve karıştırmaya ara vermeden ekleyin. En son mantarları ve tuzu ekleyip kısık ateşte, çorba kaynayana kadar, pişirin. Ocağın altını kapatın. İnce kıyılmış dereotu serpip, servis yapın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.
BÖRÜLCE SALATASI
Malzemeler:
2 su bardağı kuru börülce
1 su bardağı haşlanmış mısır
6 adet kornişon turşu
3 adet közlenmiş kırmızı biber
Yarım demet maydanoz
3 dal taze soğan
5 dal taze nane
Sosu için:
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yaplışı:
Börülceleri yumuşayana kadar haşlayıp suyunu süzün ve soğumasını bekleyin. Kornişon turşuları ve közlenmiş biberleri küçük küçük doğrayın. Taze soğanı ve nane yapraklarını ince ince kıyın. Derin bir kasenin içinde haşlanmış börülce, doğranmış turşu ve kırmızı biber, mısır, kıyılmış maydanoz, soğan ve nane, tuz, zeytinyağ, limon suyu ve nar ekşisini güzelce harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. İftar için börülce salatanız hazır, afiyet olsun.
FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KABAK
Malzemeler:
6 adet kabak
2 adet rendelenmiş soğan
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet rendelenmiş havuç
3 adet domates
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
1 su bardağı su
1 su bardağı rendelenmiş kaşar
Beşamel sos için:
3 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Teflon tavada rendelenmiş soğanı sıvı yağ ile kavurun. Havucu ekleyip 5 dakika daha kavurun. Doğranmış domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyip pişirmeye devam edin. Halka halka doğranmış kabakları ve 1 bardak su ekleyip, kapağını kapatın. Kabaklar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Beşamel sos için süt, un ve yağı ekleyip kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Fırın kabına kabaklı karışımı dökün ve yayın. üzerine beşamel sosu gerdirin. 180 derecede üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarmadan 5 dakika önce kaşar peyniri rendesini serpip, tekrar fırına verin. Kaşar eriyip, kızarınca yemeğiniz hazır olacaktır. İftar için beşamel soslu kabak hazır, afiyet olsun.
PERDE PİLAVI
Malzemeler:
Perde Pilavının iç pilavı için:
3 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı
2 adet tavuk budu
Yarım kahve fincanı kuş üzümü
200 g çiğ badem
1 kahve fincanı dolmalık fıstık
Karabiber, tuz
Perde Pilavının Hamuru için:
2 adet yumurta
4 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı zeytinyağı
Tuz
Aldığı kadar un
Yapılışı:
Perde pilavı yapımına ilk olarak tavuk butlarının haşlanması ile başladım. Tavukları haşladıktan sonra tavuk suyu ile pilavın yapımına başladım. Margarini pilav tenceresinde eritin ve yıkayıp suyunu iyice süzdüğünün pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavurun. Haşladığımız tavukların suyundan 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyin. Yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın. Pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın. Didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.
Hamurun yapımı:
Tüm malzemeleri karıştırarak hamurunuzu yoğurun. Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olanı 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin. İçine pilavı boşaltın. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın. Afiyet olsun.
PORTAKAL PELTELİ MUHALLEBİ
Malzemeler:
Muhallebisi için:
4 su bardağı süt
1 su bardağından az toz şeker
2 yemek kaşığı pirinç unu
2 yemek kaşığı nişasta
Portakal kabuğu rendesi
Peltesi için:
1. 5 su bardağı portakal suyu
Yarım çağ bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta
Yapılışı:
Öncelikle derin bir tencerede muhallebi için süt, toz şeker, pirinç unu, nişastayı ekleyip ocağın altını açıp pişirin. Kaynamaya yakın portakal kabuğu rendesini ekleyin. Göz göz kaynayana kadar karıştırın. Daha sonra sunum yapacağınız kaselere veya kup bardaklarına paylaştırıp, soğumaya bırakın. Pelte yapıma geçin. Portakal suyu, şeker ve nişastayı kıvam alana kadar pişirin. Soğumuş olan muhallebinin üzerine dökün. Biraz daha soğumasını bekleyin. Sonrasında buzdolabında bekletin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.
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