Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 6. günü iftar menüsü...
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 6. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 6. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 6. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte, tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…
Mercimek Çorbası
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
6 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Mercimekleri yıkayıp süzün. Soğanı, havucu ve patatesi küçük küçük doğrayın.
Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve soğanları kavurun. Ardından salçayı ekleyip biraz daha kavurun.
Doğranmış havuç, patates ve mercimekleri ekleyin. Su, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Çorbayı blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin. İsteğe bağlı olarak limon suyu ekleyerek servis yapın.
Kuzu Tandır
Malzemeler:
1 kg kuzu eti (but veya kol)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 diş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı su
Yapılışı:
Fırını 200 derecede ısıtın. Sarımsakları dövün ve eti zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, kekik, tuz ve karabiber ile marine edin.
Etin her tarafını güzelce yağlayın ve fırın tepsisine koyun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin.
Etin üzerini alüminyum folyo ile örtün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2-3 saat veya et yumuşayıncaya kadar pişirin.
Et pişince folyoyu çıkarın ve üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.
Bulgur Pilavı
Malzemeler:
2 su bardağı bulgur
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Soğanı küçük küçük doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
Bulguru ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Sıcak su, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Güllaç
Malzemeler:
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
Yapılışı:
Sütü bir tencerede ısıtın, şeker ekleyip eriyene kadar karıştırın. Gül suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Güllaç yapraklarını tek tek ıslatmak için süt karışımını kullanın. Her yaprağı ıslattıktan sonra tepsiye yerleştirin.
Her iki kat güllaç yaprağından sonra çekilmiş ceviz serpin. Katları bu şekilde tamamlayın.
Kalan süt karışımını güllaçların üzerine dökün. Soğuması için birkaç saat buzdolabında bekletin.
Üzerini isteğe bağlı olarak kıyılmış ceviz, nar taneleri veya gül yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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