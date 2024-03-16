Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 6. günü iftar menüsü...

Kuzu Tandır

Malzemeler:

1 kg kuzu eti (but veya kol)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı su

Yapılışı:

Fırını 200 derecede ısıtın. Sarımsakları dövün ve eti zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, kekik, tuz ve karabiber ile marine edin.

Etin her tarafını güzelce yağlayın ve fırın tepsisine koyun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin.

Etin üzerini alüminyum folyo ile örtün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2-3 saat veya et yumuşayıncaya kadar pişirin.

Et pişince folyoyu çıkarın ve üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.