Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

Akşam yemeklerinde meze olarak veya çay saatlerinde salata olarak sunulabilecek bu lezzet, herkesi kendine hayran bırakacak. Üstelik hazırlanışı da son derece kolay. Peki, her yemeğin yanına yakışan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte havuçlu Nuraniye salatası tarifi...