Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2024 Pazar, 19:13
Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

Geleneksel havuçlu tarator tarifinin yeniden yorumlanmış hali olan havuçlu Nuraniye salatası, sofralarınıza yeni bir lezzet getiriyor. Bu tarif, taze soğan, dereotu ve kabak gibi yeşilliklerle zenginleştirilmiş, göz alıcı bir görüntüye sahiptir. 

Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

Akşam yemeklerinde meze olarak veya çay saatlerinde salata olarak sunulabilecek bu lezzet, herkesi kendine hayran bırakacak. Üstelik hazırlanışı da son derece kolay. Peki, her yemeğin yanına yakışan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

HAVUÇLU NURANİYE SALATASI YAPILIŞI

Bir tavada zeytinyağını ısıtarak taze soğan ve rende kabakları tavada kavurun.

2-3 dakika kadar kavurduktan sonra rende havuçları da tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.

İyice piştikten sonra tavadaki karışımı geniş bir kaseye alın ve soğumasını bekleyin.

Haşlanmış pirinç, dereotu, maydanoz, tuz, sarımsak, mayonez ve süzme yoğurdu ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpiştirin. 

Afiyet olsun!

Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...

HAVUÇLU NURANİYE SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 demet taze soğan (kıyılmış)

3 adet rendelenmiş kabak

2 adet rendelenmiş havuç

2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

1/2 demet dereotu (ince kıyılmış)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı mayonez

1,5 su bardağı süzme yoğurt

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