Her yemeğin yanına yakışan nefis lezzet: Havuçlu Nuraniye salatası tarifi...
Geleneksel havuçlu tarator tarifinin yeniden yorumlanmış hali olan havuçlu Nuraniye salatası, sofralarınıza yeni bir lezzet getiriyor. Bu tarif, taze soğan, dereotu ve kabak gibi yeşilliklerle zenginleştirilmiş, göz alıcı bir görüntüye sahiptir.
Akşam yemeklerinde meze olarak veya çay saatlerinde salata olarak sunulabilecek bu lezzet, herkesi kendine hayran bırakacak. Üstelik hazırlanışı da son derece kolay. Peki, her yemeğin yanına yakışan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte havuçlu Nuraniye salatası tarifi...
HAVUÇLU NURANİYE SALATASI YAPILIŞI
Bir tavada zeytinyağını ısıtarak taze soğan ve rende kabakları tavada kavurun.
2-3 dakika kadar kavurduktan sonra rende havuçları da tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.
İyice piştikten sonra tavadaki karışımı geniş bir kaseye alın ve soğumasını bekleyin.
Haşlanmış pirinç, dereotu, maydanoz, tuz, sarımsak, mayonez ve süzme yoğurdu ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.
Servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpiştirin.
Afiyet olsun!
HAVUÇLU NURANİYE SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 demet taze soğan (kıyılmış)
3 adet rendelenmiş kabak
2 adet rendelenmiş havuç
2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç
1/2 demet dereotu (ince kıyılmış)
1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı mayonez
1,5 su bardağı süzme yoğurt
İlgili Haberler
- İçinizi ferahlatacak enfes lezzet: Çilekli limonata tarifi...
- Lezzet ve sağlığının buluştuğu nokta: Glutensiz kek tarifi
- Hem az kalorili hem enfes... Falafel salatası tarifi!
- Akşam yemeğinde farklılıklar arayanlara... Enfes İç Pilav tarifi!
- Yaz aylarında midenizi yormayacak enfes lezzet: Kabak kavurma tarifi
- Yaz günlerinin kurtarıcısı enfes karpuzlu limonata tarifi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- İşte ilk sandık sonuçları
- Fenerbahçe kongresinde oy sayımına başlandı
- Tuncel Kurtiz'in mezarının hali gündem oldu!
- CHP'den yeni miting kararı