İçinizi ferahlatacak enfes lezzet: Çilekli limonata tarifi...

Yayınlanma: 09.06.2024 - 18:26

Güncelleme: 09.06.2024 - 18:26

Yaz aylarında serinlemek için doğal içecekler arıyorsanız, çilekli limonata tarifi tam size göre! Klasik limonatanın içine eklenen taze çilekler, içeceğin lezzetini ve ferahlığını daha da artırıyor. Bu pratik ve lezzetli tarif, sıcak günlerde hem sizi serinletecek hem de tatlı bir keyif yaşamanızı sağlayacak. Peki, içinizi ferahlatacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte çilekli limonata tarifi...

ÇİLEKLİ LİMONATA TARİFİ

Malzemeler:

15-20 adet çilek

3 adet limon

3/4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

ÇİLEKLİ LİMONATA YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendenin ince kısmıyla aldıktan sonra sularını sıkın.

Limon kabuğu rendesini bir kase içinde toz şekerle birlikte karıştırarak 1-2 dakika yoğurun.

Üzerine limon suyunu ilave edin.

Şeker eriyene dek karıştırın.

Yıkayıp saplarını ayıkladığınız çilekleri bir blendera alın.

Üzerine limonlu karışımı ilave edin.

Pürüzsüz olana dek yüksek ayarda karıştırın.

Karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.

Süzdüğünüz karışıma suyu da ilave ederek bir sürahiye aktarın.

Buzdolabında soğuduktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!