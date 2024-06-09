İçinizi ferahlatacak enfes lezzet: Çilekli limonata tarifi...
Sıcak havalarda ve özellikle yaz mevsiminde tükettiğimiz, içimizi ferahlatan limonata günümüzde farklı meyveler ve farklı lezzetlerle de birleştiriliyor. Peki, içinizi ferahlatacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte çilekli limonata tarifi...
Yaz aylarında serinlemek için doğal içecekler arıyorsanız, çilekli limonata tarifi tam size göre! Klasik limonatanın içine eklenen taze çilekler, içeceğin lezzetini ve ferahlığını daha da artırıyor. Bu pratik ve lezzetli tarif, sıcak günlerde hem sizi serinletecek hem de tatlı bir keyif yaşamanızı sağlayacak. Peki, içinizi ferahlatacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte çilekli limonata tarifi...
ÇİLEKLİ LİMONATA TARİFİ
Malzemeler:
15-20 adet çilek
3 adet limon
3/4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
ÇİLEKLİ LİMONATA YAPILIŞI
Limonların kabuklarını rendenin ince kısmıyla aldıktan sonra sularını sıkın.
Limon kabuğu rendesini bir kase içinde toz şekerle birlikte karıştırarak 1-2 dakika yoğurun.
Üzerine limon suyunu ilave edin.
Şeker eriyene dek karıştırın.
Yıkayıp saplarını ayıkladığınız çilekleri bir blendera alın.
Üzerine limonlu karışımı ilave edin.
Pürüzsüz olana dek yüksek ayarda karıştırın.
Karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.
Süzdüğünüz karışıma suyu da ilave ederek bir sürahiye aktarın.
Buzdolabında soğuduktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun!
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