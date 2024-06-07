Yaz günlerinin kurtarıcısı enfes karpuzlu limonata tarifi!
Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak bir tarif... Enfes karpuzlu limonata tarifi!
Yazın sıcaklarında ferah bir tarif arayanlar için mükemmel bir seçenek: Karpuzlu Limonata! Sıcak havalarda serinlemek ve aynı zamanda lezzetli bir içecek keyfi yapmak isteyenler için bu tarif, karpuzun tatlılığı ve limonatanın ferahlığını bir araya getiriyor. Hem kolayca hazırlayabileceğiniz hem de yaz sofralarınıza renk katacak bu karpuzlu limonata tarifi ile serinliğin tadını çıkarın...
MALZEMELER
4 su bardağı karpuz (çekirdekleri çıkarılmış ve küp doğranmış)
1 su bardağı taze sıkılmış limon suyu (yaklaşık 4-5 limon)
3/4 su bardağı toz şeker (damak zevkinize göre artırabilirsiniz)
4 su bardağı soğuk su
Buz küpleri
Nane yaprakları
Limon dilimleri
YAPILIŞI
Karpuz küplerini bir blender veya mutfak robotuna koyun. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karpuzu çekin.
Karpuz püresini bir süzgeçten geçirerek çekirdek ve posasından arındırın. Böylece daha pürüzsüz bir karpuz suyu elde edeceksiniz.
Büyük bir sürahiye taze sıkılmış limon suyunu ekleyin.
Toz şekeri limon suyuna ekleyin ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
Hazırladığınız karpuz püresini sürahiye ekleyin.
Soğuk suyu ekleyin ve iyice karıştırın.
Limonatayı tadın ve gerekirse daha fazla şeker veya limon suyu ekleyin.
Servis yapmadan önce sürahiyi buzdolabında en az 1 saat soğutun.
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