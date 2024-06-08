Yaz aylarında midenizi yormayacak enfes lezzet: Kabak kavurma tarifi

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:31

Sadece birkaç basit malzeme ve kolay adımlarla hazırlanan bu tarif, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek. Ayrıca, kabakların antioksidan dolu olması ve düşük kalorili olması da diyet yemekleri arayanlar için ideal. İşte, Kabak kavurma tarifi...

KABAK KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

2 adet kabak

1 adet orta boy havuç

1 adet soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

3-4 dal dereotu

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

3-4 adet ceviz içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılış