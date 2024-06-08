Yaz aylarında midenizi yormayacak enfes lezzet: Kabak kavurma tarifi
Kabak kavurma tarifi, kabakların muhteşem tadını ön plana çıkarıyor ve mükemmel bir ana yemek veya yardımcı yemek olarak tercih ediliyor. Kabak kavurma, sağlıklı ve hafif bir sebze yemeği arayanlar için harika bir seçenek. İşte, Kabak kavurma tarifi...
Sadece birkaç basit malzeme ve kolay adımlarla hazırlanan bu tarif, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek. Ayrıca, kabakların antioksidan dolu olması ve düşük kalorili olması da diyet yemekleri arayanlar için ideal. İşte, Kabak kavurma tarifi...
KABAK KAVURMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet kabak
- 1 adet orta boy havuç
- 1 adet soğan
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
Üzeri için:
- 1 su bardağı yoğurt
- 3-4 dal dereotu
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
Sosu için:
- 3-4 adet ceviz içi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılış
- Kabak kavurma için kabak ve havuçları güzelce yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Ardından, kabakları yarım ay şeklinde ince dilimler halinde kesin. Soğanı da jülyen doğrayın.
- Geniş bir tavaya sıvı yağı ekleyin ve ısındığında doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
- Havuçlar yumuşamaya başlayınca kabak dilimlerini ilave edin ve kabaklar yumuşayana ve hafifçe kızarana kadar kavurmayı sürdürün. Üzerine tuz ekleyin ve ara ara karıştırarak kavurun.
- Bir kapta yoğurt sarımsak ve dereotunu karıştırın. Pişen kabağı servis tabağına alın.
- Üzerine yoğurt gezdirin. Tavada yağı kızdırın. Üzerine ceviz ekleyin. Sosu yoğurt üzerine gezdirin. Kabak kavurma hazır! Afiyet olsun.
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