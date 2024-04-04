İftar sofralarına yakışır pratik ve doyurucu lezzet: Un çorbası tarifi...
Ramazan sofralarınıza farklı bir lezzet katmak isterseniz, un çorbası harika bir tercih olabilir. Hem pratik hem de besleyici olan bu tarif, iftarınızı şenlendirecek. İçerdiği malzemelerle hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Bu kolay tarif ile iftarlarınız daha renkli ve lezzetli hale gelecek.
Un çorbası, Anadolu mutfağının köklü ve lezzetli bir çorba çeşididir. Basit malzemelerle hazırlanan bu doyurucu çorba, yıllardır sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Yapımı oldukça kolay olan un çorbası, birkaç temel malzeme ile pratik bir şekilde hazırlanabilir. Peki, iftar sofralarına yakışır pratik ve doyurucu olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte un çorbası tarifi..
UN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 tepeleme yemek kaşığı un
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane( arzuya göre kırmızı biber de kullanabilirsiniz)
UN ÇORBASI YAPILIŞI
Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye alıp kızdırın.
Azar azar un ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın.
Unu yakmadan kavurmaya ve hafif bir renk almasına dikkat edin.
Kavrulan una sıcak tavuk suyunu azar azar ekleyip topaklanmaması için bir el çırpıcısı yardımıyla hızlıca karıştırın.
Kaynamaya başlayan çorbayı tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle tatlandırın.
Arzu ettiğiniz baharatlar olursa bu aşamada ekleyin.
Küçük bir sos tenceresi ya da tavaya aldığınız tereyağını kısık ateşte eritin.
Kuru nane ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
Servis kaselerine aldığınız sıcak çorbanın üzerine hazırladığınız naneli tereyağından gezdirip bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun!
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