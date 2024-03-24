Pilavın en lezzetli hâli! Mişoriz tarifi

İftar sofralarında alternatif lezzetler arayan yurttaşlar, Arnavutlara özgü Mişoriz pilavını çok sevecek. İftar sofranızı şenlendirecek, bir o kadar da kolay olan Mişorizin tadına doyamayacaksınız... İşte, enfes mişoriz tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:03
Pilavın en lezzetli hâli! Mişoriz tarifi
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Mutfakta hünerlerini göstererek, farklı lezzetleri ailesine sunmak isteyen yurttaşlar, Arnavutlara özgü mişoriz pilavıyla konuklarının aklında yer edecek. İşte, enfes mişoriz tarifi...

MİŞORİZ TARİFİ

Malzemeler

  • Tavuk
  • 2 bardak pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 kepçe yağ

Yapılış

  1. Önce tavuğu doğrayıp haşlıyoruz. 
  2. Daha sonra bir tavaya kuru soğanı yemeklik doğrayıp üzerine yağını döküyoruz ve biraz öldürene kadar kavuruyoruz. 
  3. Soğanlar kavrulunca üzerine salçayı ekliyoruz birazda onunla kavurup altını  kapatıyoruz. Pirinci yıkayıp borcama alıyoruz ve üzerine salçasını döküyoruz iyice harmanlıyoruz. 
  4. Daha sonra üzerine tavukları diziyoruz ve 4 bardak tavuk suyunu ekliyoruz. 
  5. 200° fırına sürüyoruz suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 

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