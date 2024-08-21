Kahvaltılara çok yakışan hem çıtır hem pratik lezzet: Fırında peynirli ekmek tarifi...
Fırında peynirli ekmek, hem kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi hem de çay saatlerinin lezzetli bir atıştırmalığıdır. Her öğün için ideal ve lezzetli bir alternatif olarak öne çıkar. Bu tarif, özellikle yoğun tempoda geçen günlerde ya da aniden misafir geldiğinde pratikliğiyle hayat kurtarır. Hem doyurucu hem de besleyici olan fırında peynirli ekmek, farklı peynir çeşitlerinin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peynirlere ek olarak kullanılan çeşitli baharatlar ve yeşillikler, bu basit tarife ekstra bir lezzet katmanı ekler.
Özellikle peynir severler için vazgeçilmez bir lezzet olan fırında peynirli ekmek, sofralarınıza hem kolaylık hem de şıklık katacak. Farklı peynir türleri ve ek malzemelerle kişisel tercihlere göre çeşitlendirilebilen bu tarif, herkesin damak tadına uygun hale getirilebilir. Fırında peynirli ekmek, her lokmada sıcak, erimiş peynirin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Peki, kahvaltılara çok yakışan hem çıtır hem pratik bu lezzet nasıl yapılır? İşte, fırında peynirli ekmek tarifi...
FIRINDA PEYNİRLİ EKMEK TARİFİ
Malzemeler
6 dilim ekmek
200 gram beyaz peynir (rendelenmiş)
150 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
2 adet yumurta
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı pul biber
1/2 demet maydanoz (kıyılmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
FIRINDA PEYNİRLİ EKMEK YAPILIŞI
Bir kasede rendelenmiş peynirleri, yumurta, nane, pul biber, maydanoz ve zeytinyağı ile birlikte karıştırın.
Dilimlenmiş ekmeklerin üzerine hazırladığınız harçtan paylaştırın.
Fırın tepsisine pişirme kağıdı yerleştirin ve hazırladığınız ekmekleri aralıklarla dizin.
180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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