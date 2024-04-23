Nefis bir Yunan lezzeti: Portokalopita tarifi...
Yunan mutfağından, bol portakallı ve portakal şerbetli nefis tatlılar, özellikle baklava yufkasıyla yapılan versiyonlarıyla Yunanistan'ın tüm pastanelerinde sıkça bulunur. Yunanlılar için geleneksel sayılan bu yoğurtlu tatlı, taze portakal ve tarçın aromalarının birleşmesi ile adeta bir şölene dönüşüyor.
Bu şerbetli kekin harikulade tadı, portakalın ve tarçının mükemmel uyumundan gelmektedir. Portokalopita, yapımı kolay olmasına rağmen, doğru içerik oranlarıyla nihai sonuca ulaşmak önemlidir. Genellikle dondurma veya yoğurt ile servis edilir. Peki, bu lezzetli Yunan tatlısı nasıl yapılır? İşte Portokalopita tarifi...
PORTOKALOPİTA TARİFİ
Malzemeler:
400 gram baklava yufkası
4 adet yumurta
180 gram toz şeker
250 gram yoğurt
250 ml. sıvı yağ
2 adet portakal kabuğu rendesi
1 adet portakal suyu
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
250 gram toz şeker
250 ml. su
2 adet portakal
1 adet çubuk tarçın
2 yemek kaşığı bal
PORTOKALOPİTA YAPILIŞI
Şerbet için su,şeker,portakalın kabukları ve sularını ufak bir tencereye koyup karıştırın. İçine tarçın çubuğuda ekleyip 5 dakika kaynatın ve süzün.
Süzdüğünüz şerbete balı da ekleyip karıştırın ve oda sıcaklığında bekletin.
Baklava yufkalarını tek tek geniş bir tepsiye büzdürüp yerleştirin ve sıcak fırında (150-170 derece) 10-15 dakika kuruyana kadar bekletin.
Yufkalar kururken geniş bir kasede yumurta,şeker,yoğurt,sıvı yağ,portakal kabuğu rendesi,portakal suyu,vanilin ve kabartma tozunu çırpma teli ile karıştırın.
Yufkalar kuruyunca fırından alın ve avucunuzda sıkarak sıvı harcın içine ufalayın.
Yufkaların hepsini harçla iyice karıştırp yumuşayana kadar bu işleme devam edin.
Geniş bir fırın tepsisinin tabanını yağlayıp ince bir katman halinde de unlayın.
Harcı tepisye döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri ve kanarları kızarana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak kekin üzerini bıçakla bir kaç yerden delik açıp şerbetin hepsini üstüne dökün.
Tatlı şerbeti çekip oda sıcaklığına geldikten sonra dilimleyin,arzu ederseniz portakal dilimleriyle süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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