Sofraların yıldızı, mezelerin baş tacı… Gerçek haydari tarifi!

Enfes Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biri olan haydari, sofralara lezzet ve ferahlık katıyor. Yoğurdun nefis aroması, sarımsak ve taze otlarla buluşarak oluşturduğu bu klasik meze, hem sade hem de şık sunumuyla her yemeğe eşlik edebilecek mükemmel bir başlangıç. İster et yemeklerinin yanında ister balık sofralarında, haydari her damak zevkine hitap eden bir lezzet. İşte, sofralarınızı zenginleştirecek, yapımı kolay ve lezzeti unutulmaz haydari tarifi...

MALZEMELER

500 gram süzme yoğurt

100 gram beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 avuç ceviz içi (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 demet dereotu (ince doğranmış)

Tuz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırın ve ceviz içini ekleyerek kavurun. Cevizler hafifçe kızarana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Ardından cevizleri soğuması için bir kenara alın.

Büyük bir kaseye süzme yoğurdu ekleyin.

Beyaz peyniri çatalla ezerek yoğurda ekleyin. Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

Ezilmiş sarımsağı yoğurt ve peynir karışımına ekleyin.

İnce doğranmış dereotunu ve kavrulmuş ceviz içini karışıma ilave edin.

Kuru naneyi de ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Eğer gerekirse tuz ekleyin. Karışımın iyice homojen olmasına dikkat edin.

Hazırladığınız haydariyi bir servis tabağına alın.

Üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek ve birkaç ceviz içi ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.