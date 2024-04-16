Tatarların pirinçli böreği: Enfes lezzetiyle Göbete tarifi...

Tatar kökenli olan Göbete, ince katlar halinde açılan hamurun arasına kıymalı veya tavuklu harç konularak hazırlanır ve fırında pişirilir. Göbete, hem lezzetli hem de doyurucu bir börek olduğu için kahvaltı, öğle veya akşam yemeği olarak tüketilebilir. Eskişehir mutfağının önemli bir lezzeti olan Göbete, yöresel tatları sevenler için keyifli bir seçenektir. Peki, bu leziz Tatar böreği nasıl yapılır? İşte enfes lezzetiyle Göbete tarifi...