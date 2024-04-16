Tatarların pirinçli böreği: Enfes lezzetiyle Göbete tarifi...
Göbete, Eskişehir'e özgü bir lezzettir ve Tatar kökenlidir. Bu yemek, ince katlar halinde açılan hamurun arasına kıymalı veya tavuklu iç harç konularak hazırlanır ve fırında pişirilir. Göbete, lezzetli ve doyurucu bir yemek olarak bilinir ve Eskişehir mutfağının önemli bir parçasıdır.
Tatar kökenli olan Göbete, ince katlar halinde açılan hamurun arasına kıymalı veya tavuklu harç konularak hazırlanır ve fırında pişirilir. Göbete, hem lezzetli hem de doyurucu bir börek olduğu için kahvaltı, öğle veya akşam yemeği olarak tüketilebilir. Eskişehir mutfağının önemli bir lezzeti olan Göbete, yöresel tatları sevenler için keyifli bir seçenektir. Peki, bu leziz Tatar böreği nasıl yapılır? İşte enfes lezzetiyle Göbete tarifi...
GÖBETE TARİFİ
Malzemeler:
1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı yoğurt
3 çay bardağı su
5 su bardağı un
Arası için:
125 gr tereyağı
1 çay bardağından az eksik sıvı yağ
İç malzemesi:
1 su bardağı pirinç
Yarım tavuk
Yufkaları açmak için un ve nişasta
GÖBETE BÖREĞİ YAPILIŞI
İlk önce tavuğu haşlayın suyundan pirinç pilavı yapın onlar soğuya dursun.
Yoğurma kabına un hariç bütün hamur malzemelerini koyun unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek ilave yoğurmaya devam edin .
Yumuşak ele yapışmayan bir hamur yapın üzerini örtüp 15 dk dinlendirin.
Oda sıcaklığında ki tereyağını sıvı yağ ile iyice karıştırın.
Yoğurduğumuz hamuru ikiye bölün her bir hamurdan 10 ar tane beze yapın.
15 cm çapında küçük yufkaları açın her yufkanın arasına yağlı karşımdan elinizle heryerine sürün.
En son yufka hariç bunları bir tabağa alıp buzdolabına kaldırın.
İkinci hamurada aynı işlemi yapın onuda dolaba kaldırın bu arada tavuğu didikleyin.
İlk yaptığınız yufkaları alıp ben 40 cm çapında bir tepsi kullandım tepsiden taşacak kadar açın.
Sonra soğumuş olan pilav ve tavuğu tepsiye eşit olarak yerleştirin.
Diğer hamurada tepsiye göre açın iki yufkanın ucunuda birleştirerek kıvırın.
Ortasından delik açın pişerken aşırı kabarmasın diye kalan tereyağını da üzerine sürün orta delikten de akıtın.
Eğer hemen yemiyecekseniz buzdolabına kaldırıp yemekten bir saat önce pişirebilirsiniz.
200 derecede kızarana kadar pişirin.
15 dk dinlendikten sonra servis yapın sıcak sıcak çıtır çıtır içide tavuklu pilav ile yumuşacık göbeteniz ağzınıza layık hazır.
Afiyet olsun!
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