Sofralarınıza serinlik getirecek enfes lezzet: Yoğurtlu barbunya salatası tarifi...
Barbunya, özellikle mevsiminde taze tüketildiğinde sağlık için oldukça faydalı bir besindir. Yoğurtlu barbunya salatası, bu lezzetli baklagilin pratik ve besleyici bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yoğurt, kalsiyum açısından zengin olmasıyla bilinir ve düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Yoğurtlu barbunya salatası, sade yoğurttan sıkılanlar için harika bir alternatif sunar ve içine eklenen çeşitli malzemelerle kişisel lezzet tercihlerine göre özelleştirilebilir.
Özellikle hafif bir lezzet sunması sebebiyle zayıflama ve diyet yapanlar için ideal bir seçenektir. Yoğurtlu barbunya salatası, akşam üstü beş çayında, akşam yemeğinde veya özel günlerde sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Çünkü her zaman aynı salata çeşitlerini tüketmek sıkıcı olabilir ve değişik lezzetler her zaman ilgi çeker. Yoğurtlu barbunya salatası, göz zevkinizi ve damak tadınızı memnun edecek bir seçenektir, çünkü farklı bir tat sunar ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunur. Peki, sofralarınıza serinlik getirecek olan enfes lezzet nasıl yapılır? İşte yoğurtlu barbunya salatası tarifi...
YOĞURTLU BARBUNYA SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı barbunya (haşlanmış da kullanabilirsiniz)
1 adet havuç
1 adet soğan
1/2 demet dereotu
1 kase yoğurt
2-3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
YOĞURTLU BARBUNYA SALATASI
Barbunyaları yumuşayana kadar haşlayın.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Havucu rendeleyin.
Soğanları zeytinyağıyla beraber bir tavaya alın ve hafifçe kavurmaya başlayın.
Daha sonra üzerine havuçları da alıp birkaç dakika daha kavurun.
Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Bu sırada yoğurdun içerisine rendelediğiniz sarımsağı ve kıydığınız dereotunu ekleyip güzelce karıştırın.
Tüm malzemeleri derin bir kapta biraraya getirip güzelce karıştırıp tuzunu da ilave edin.
Dileğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyetler olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu
- Ayşe Ateş'ten MHP'li Yalçın'a sert sözler!
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Raporlu ilaçlar için yeni gelişme
- Balık tutarken ayıyla karşılaştılar: O anlar kamerada