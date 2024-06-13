Sağlıklı ve pratik: Fırında kabak mücveri tarifi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:53

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:53

Kabak mücveri, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Geleneksel olarak yağda kızartılarak yapılan bu tarif, fırında pişirilerek daha sağlıklı hale getirilebilir. Fırında kabak mücveri, hem lezzetli hem de düşük kalorili bir alternatiftir. İşte, Fırında kabak mücveri tarifi...

FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy nkabak

5 dal taze soğan

1/3 demet dereotu

1/3 demet nmaydanoz

1 çay bardağı un (tam buğday veya tahıllı un da olur)

1/2 su bardağı beyaz peynir (light peynir ya da lor da olur)

1/3 su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 adet yumurta

Üzeri İçin:

1 tutam rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılış