Sağlıklı ve pratik: Fırında kabak mücveri tarifi
Sağlıklı ve pratik bir tarif arayanlar için fırında kabak mücveri ideal bir seçenek. Bu lezzetli tarif, hafif ve besleyici olmasıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte, Fırında kabak mücveri tarifi...
Kabak mücveri, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Geleneksel olarak yağda kızartılarak yapılan bu tarif, fırında pişirilerek daha sağlıklı hale getirilebilir. Fırında kabak mücveri, hem lezzetli hem de düşük kalorili bir alternatiftir. İşte, Fırında kabak mücveri tarifi...
FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy nkabak
- 5 dal taze soğan
- 1/3 demet dereotu
- 1/3 demet nmaydanoz
- 1 çay bardağı un (tam buğday veya tahıllı un da olur)
- 1/2 su bardağı beyaz peynir (light peynir ya da lor da olur)
- 1/3 su bardağı zeytinyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 adet yumurta
Üzeri İçin:
- 1 tutam rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılış
- Kabakları soyup, rendeleyin ve suyunu güzelce sıkıp kaseye alın.
- Maydanoz, dereotu ve taze soğanları güzelce yıkayın ve kurutup ince ince doğrayıp üzerine ekleyin.
- Peyniri çatalla ezip ekleyin.
- Yumurta hariç tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
- Son aşamada yumurtayı bir kasede çırpıp ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
- Bir fırın tepsisine yağlı kağıt sererek, üzerine harcınızı yayın. Önceden ısınmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde fanlı ayarda 40 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız mücverinizi dilimleyip sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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