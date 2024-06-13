İçinizi serinletecek enfes lezzet: Kavunlu smoothie tarifi...

Yazın bunaltıcı sıcaklarında ferahlamak için tercih ettiğimiz içecekler genellikle hem lezzetlerine hem de görsel çekiciliklerine kapılabiliriz. Peki, içinizi farahlatacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte kavunlu smoothie tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 18:53
İçinizi serinletecek enfes lezzet: Kavunlu smoothie tarifi...
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Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek için tercih ettiğimiz içecekler genellikle sadece lezzetlerine ve görsel çekiciliklerine kapılmamıza neden olabilir. Ancak bu içecekler bazen düşen kan şekerini dengelemek için seçilir ve bu durumda masum olmayan seçimler yapabiliriz. Peki, içinizi farahlatacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte kavunlu smoothie tarifi...

KAVUNLU SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

200 ml. yağsız süt

4 dilim kavun

1 yemek kaşığı yoğurt (suyu süzülmüş)

1 tatlı kaşığı bal

Servisi için:

2 dal taze nane yaprağı

KAVUNLU SMOOTHIE YAPILIŞI

Kesip yeşil kısımlarını kabuk üzerinde bıraktıktan sonra dilimlediğiniz kavunu küçük parçalar halinde kesin.

Yoğurdun suyunu süzün. 

Yağsız süt, kavun parçaları, yoğurt ve balı blender kabına alın.

Tüm malzemeyi kısa bir süre, hafif pütürlü bir halde kalana kadar blenderda çektirin. 

Taze nane yapraklarıyla süsleyip bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun!


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