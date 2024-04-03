Lezzetli bir atıştırmalık: Patates salatası tarifi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 20:07

Güncelleme: 03.04.2024 - 20:07

Patates salatası, yaz aylarında pikniklerden parti sofralarına kadar her türlü etkinlikte tercih edilen lezzetli bir atıştırmalıktır. İçerisindeki patateslerin yumuşak dokusu ve harika sosuyla, damakları şenlendirir. İşte, pratik bir atıştırmalık patates salatası tarifi...

PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı pul biber

1t atlı kaşığı sumak

1 çay bardağı zeytinyağı

3-4 dal taze soğan

8-9 dal maydanoz

Tuz

Yapılış