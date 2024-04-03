Lezzetli bir atıştırmalık: Patates salatası tarifi
Ev yapımı patates salatası, taze malzemelerle hazırlanan ve serinletici bir lezzet sunan harika bir atıştırmalıktır. Bu pratik tarif, sıcak yaz günlerinde mükemmel bir tercihtir. İşte, pratik bir atıştırmalık patates salatası tarifi...
Patates salatası, yaz aylarında pikniklerden parti sofralarına kadar her türlü etkinlikte tercih edilen lezzetli bir atıştırmalıktır. İçerisindeki patateslerin yumuşak dokusu ve harika sosuyla, damakları şenlendirir. İşte, pratik bir atıştırmalık patates salatası tarifi...
PATATES SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1t atlı kaşığı sumak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 3-4 dal taze soğan
- 8-9 dal maydanoz
- Tuz
Yapılış
- Patateslerimizi iyice yıkayıp, kabuklu şekilde haşlayalım. Haşlanma testini sivri uçlu bir bıçak yardımıyla patateslere batırarak yapabilirsiniz.(20 dk. kadar)
- Patatesler haşlanırken, zeytinyağı ,tuz ,pul biber ve sumağı yayvan bir kapta karıştırın. Yeşillikleri yıkayıp, ince doğrayın. Yumurtayı katı olarak haşlayın.
- Haşlanmış patatesler elinizin dayanabileceği soğukluğa ulaşınca, kabuklarını soyun.
- Arzu ettiğiniz ebatta küp doğrayın (çok küçük olmasın haşlanmış patates nazik olur, karıştırma esnasında sunum şıklığı açısından dağılmaması lazım).
- Sosunuzla patatesleri buluştururken sık sık karıştırın.(Ilık patateslerinizin zeytinyağı ve özellikle sumak ekşiliğini çekmesi için).
- Sosunu tam çekmiş, soğumuş patateslerinize yeşilliğinizi ve arzu ettiğiniz miktarda limon suyu(ekşi severler için ) ekleyerek son kez karıştırın servis tabağına alın.
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