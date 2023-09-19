GastroAntep’te lezzet günleri coşkuyla başladı!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin lezzet durağı GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde şef workshopları büyük ilgi gördü.

Gaziantep’te 16 Eylül’de başlayan ve 24 Eylül’e kadar sürecek olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde sergilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden çocuk etkinliklerine, gastronomi etkinliklerinden söyleşilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinlik yer alıyor. Gaziantep’te festivale özel oluşturulan Lezzet Sokağı’nda ise Türkiye’den ve dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla atölyeler ve sohbetler düzenleniyor.

ANTEP YEMEKLERİNE HASPİRİ’Yİ EKLEDİLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk olarak Türk dünyasının ünlü şeflerinin katılımıyla “Gastro Diplomasi: Türk Dünyası” workshopu yapıldı. Yeni açılan Festival Park’taki workshop ve panel alanında interaktif olarak gerçekleştirilen programa Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan gelen şefler katılırken, konuk şefler tarifleri ile kendi ülkelerine ait yemek kültürlerini tanıttılar. Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’ın ünlü şefleri workshoplarını gerçekleştirirken Türk Dünyası Mutfaklarının birbirlerine olan benzerliğine de dikkat çektiler. Şefler yemeklerine Antep’in kendine has lezzetlerinden olan haspiriyi de eklediler.

MUTFAKLARARASI BAĞ KURULUYOR

Festivalin ikinci gününde de devam eden workshoplarda bu defa İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz’den gelen Michelin yıldızlı şefler kendi kültürlerine ait yemekleri hazırladı. Gaziantep yemeklerini de tatma imkânı bulduklarını belirten şefler, Gaziantep’in baharat ve salça gibi ürünlerinin yemeklerde kullanımının yaygın olduğuna dikkat çekti. Bu workshoplarda ise Antep fıstığı, kuru patlıcan ve sumak gibi yerli tatları şefler yemeklerinde kullanarak mutfaklararası bir bağ kurdular. Farklı ülkelerden GastroAntep Kültür Yolu Festivali için Gaziantep’e gelen ünlü şefler, hazırladığı menülerine Gaziantep’in tescilli ünlü lezzetlerini de ekleyerek yeni tatların keşfine çıktı.

PESTOLU PATLICAN DOLMASI

Yaptığı Pestolu Patlıcan Dolması yemeğiyle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatan İtalyan Şef Claudio Chinali, Gaziantep’in gastronomi dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bence festival çok güzel devam ediyor. Çok değerli şefler burada. Bu ekip içinde olmak bir gurur. Organizasyon bence çok hoş oldu. Çok başarılı bir proje. Gaziantep gastronomi dünyasında çok önemli bir konumda yer alıyor. Festivalin her sene devam etmesi lazım. Gaziantep’in yemek kültürünü çok seviyorum. Çorbalar, tencere yemekleri, kavurmalar... Genel olarak tatlı sevmem ama katmeri benim için çok değerli. Baklavada da çok büyük ustalık var ama favorim katmer.” Türkiye’nin yöresel ürünlerine her zaman mutfağında yer verdiğini ifade eden şef Chinali, “Biz şef olarak en doğru, en güzel ve gerçek ürünleri kullanmalıyız. Bu sene makarnamda kuru patlıcan kullandım” dedi.



Festival Park Alanı’ndaki Lezzet Sokağı’nda ünlü şefler Juanjo López, João Oliveira, Franco Sultano, Claudio Chinali, Martina Puigvert Puigdevall, Alan Geaam, Fabrizio Fiorani workshopları ilgiyle izlendi. Ebru Baybara ile Gastronominin Nobeli ve Hikâyesi konulu sohbet festivale renk kattı. Festival boyunca Michelin yıldızlı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği planlanırken, düzenlenen panellerle de Gaziantep Gastronomisi, Anadolu Mutfağı ve Sürdürülebilir Gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.

400’DEN FAZLA ETKİNLİK...

Festivalin ilk üç günü geride kalırken GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde “Rönesans Rüyaları-Refik Anadol”, “Minyatür Sanatı ile Gaziantep Mutfağı”, “Bir Hayalin İnşası”, “Anadolu-Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi”, “Geleneksel El Sanatları Atölyeleri” (Ebru, Cam, Bakır ve Dokuma) ziyaretçiler ile buluştu. Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Windsor'un Şen Kadınları” Şehitkamil Sahnesi’nde ve “Usta II. Abdülhamit Han” oyunu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Garip Ay'ın ustalığı ile oluşturulan her bir ebru deseni, şehrin sembolik yapılarından biri olan Eski Adliye binasının cephesine gerçek zamanlı olarak yansıtıldı.



Festivaldeki yüzlerce etkinliğin detaylarına https://kulturyolufestivalleri.com/ dan ulaşabilirsiniz.