Lezzetli bir atıştırmalık: Çıtır tavuk tarifi

Çıtır tavuk, her yaştan ve damak tadından insanı cezbeden lezzetli bir atıştırmalıktır. Hafif ve çıtır dış kabuğunun altında gizlenen yumuşak tavuk eti, mükemmel bir uyum ve tat bütünlüğü sunar. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, atıştırmalık bir ziyafet sunmak isteyenler için ideal bir seçenektir. İşte, çıtır tavuk tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:22
Lezzetli bir atıştırmalık: Çıtır tavuk tarifi
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Çıtır tavuk tarifi, nefis bir çıtır dış kabukla kaplanmış, içi yumuşacık ve lezzetli tavuk etinden oluşur. Her lokmasında tatlı bir lezzet patlaması yaşatan bu tarif, pratik hazırlanışıyla da dikkat çeker. Çıtır tavuklar, özellikle partilerde, pikniklerde veya akşam atıştırmalığı olarak tercih edilir ve herkesin favorisi haline gelir. Ev yapımı çıtır tavuklar, marketlerde satılan hazır alternatiflere göre daha sağlıklı ve lezzetlidir. İşte, çıtır tavuk tarifi...

ÇITIR TAVUK TARİFİ

Malzemeler

Sosu için

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağından az eksik un
  • 1 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 çay kasığı toz kırmızı biber
  • Yarım kilo tavuk göğsü

Üzeri için

  • Sade mısır gevreği

Yapılış

  1. İlk olarak tavuklarımızın sosunu hazırlayalım.
  2. Sosumuz için;1 su bardağı sütü, unu, yumurtayı, sarımsağı ve baharatlar ile tuzu katarak karıştıralım.
  3. Tavukları ince ince doğrayıp, hazırladığımız sos ile karıştıralım.
  4. Soslu tavuklarımızı dolapta 1-2 saat bekletelim.
  5. Bizde o sırada mısır gevreğimizi rondodan çekelim.
  6. Sonra çıkarıp rondodan geçirdiğimiz mısır gevreğine bulayalım.
  7. Kızgın yağda kızartalım.

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