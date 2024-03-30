Lezzetli bir atıştırmalık: Çıtır tavuk tarifi

Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:22

Güncelleme: 30.03.2024 - 17:22

Çıtır tavuk tarifi, nefis bir çıtır dış kabukla kaplanmış, içi yumuşacık ve lezzetli tavuk etinden oluşur. Her lokmasında tatlı bir lezzet patlaması yaşatan bu tarif, pratik hazırlanışıyla da dikkat çeker. Çıtır tavuklar, özellikle partilerde, pikniklerde veya akşam atıştırmalığı olarak tercih edilir ve herkesin favorisi haline gelir. Ev yapımı çıtır tavuklar, marketlerde satılan hazır alternatiflere göre daha sağlıklı ve lezzetlidir. İşte, çıtır tavuk tarifi...

ÇITIR TAVUK TARİFİ

Malzemeler

Sosu için

1 su bardağı süt

1 su bardağından az eksik un

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı köri

1 çay kasığı toz kırmızı biber

Yarım kilo tavuk göğsü

Üzeri için

Sade mısır gevreği

Yapılış