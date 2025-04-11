Gece gelen tatlı krizini bastıracak pratik lezzet: 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:15

Güncelleme: 11.04.2025 - 22:15

Çikolatalı kek, tatlı krizlerinde en çok tercih edilen ve en sevilen tariflerden biridir. Ancak bazen uzun hazırlık süreçlerinden kaçınmak isteyebiliriz. Kısa sürede hazır olabilen bu kek, çikolata severlerin favorisi olacak. Peki, gece gelen tatlı krizini bastıracak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi...

3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 paket kakaolu bisküvi (375 gram)

4 çay bardağı süt

1 tepeleme çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI KEK YAPILIŞI

Kakaolu bisküvileri mutfak robotunda ya da bir havan ile ezerek toz haline getirin.

Toz haline gelen bisküvileri bir karıştırma kabına alın.

Toz halindeki bisküvilerin üzerine kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Sütü kontrollü bir şekilde ekleyin ve karışımı bir spatula ya da kaşıkla iyice karıştırın.

Karışım yumuşak ve akışkan bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımı hafifçe yağlanmış ufak bir kalıba dökün.

Derin bir tencereye bir kase ya da derin bir tabak yerleştirin.

Tencerenin tabanına kalıba değmeyecek kadar sıcak su ekleyin ve kalıbı kasenin üzerine yerleştirin.

Tencerenin üzerine bir bez örtüp, kapağını kapatın.

Kısık ateşte 25-30 dakika boyunca kek pişene kadar pişirin.

Kek piştikten sonra tencereden çıkarın ve 10-15 dakika kadar dinlendirin.

Ardından keki kalıptan çıkarın.

Kahvaltılık sürülebilir çikolatayı benmari usulü eritip, pişen kekin üzerine dökün.

Kekinizi krem şanti, dondurma veya reçel ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!