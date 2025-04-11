Yumuşacık ve nefis bir lezzet: Banana bread tarifi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 20:33

Güncelleme: 11.04.2025 - 20:33

Tatlı krizlerini doğal yollarla bastırmak, çayın ya da kahvenin yanında hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek sunmak isteyenler için banana bread (muzlu ekmek) mükemmel bir tercih. Olgunlaşmış muzları değerlendirmenin en tatlı yollarından biri olan bu tarif, içeriğindeki muz sayesinde doğal bir tat sunarken, yumuşacık dokusuyla da damaklarda iz bırakıyor. İster kahvaltıda ister ara öğünde tüketebileceğiniz banana bread, hazırlaması kolay ve sağlıklı bir tarif arayanlar için idealdir. Peki, yumuşacık ve nefis bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle banana bread yani muzlu ekmek tarifi...

BANANA BREAD TARİFİ

Malzemeler:

3 adet olgun muz

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre esmer şeker)

Yarım su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

Ceviz, fındık veya damla çikolata (isteğe göre)

BANANA BREAD YAPILIŞI

Fırını 170°C’ye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

Baton kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Olgun muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin.

Ne kadar ezik olursa, kekin kıvamı o kadar yumuşak olacaktır.

Yumurtaları bir kapta çırpın.

Ardından sıvı yağ, toz şeker ve ezilmiş muzları ekleyip iyice karıştırın.

Vanilin ve tarçını da bu karışıma ekleyin.

Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın.

Bu karışımı yavaş yavaş sıvı karışıma ilave edin.

Spatula yardımıyla karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Ceviz, fındık ya da damla çikolata eklemek isterseniz bu aşamada hamura ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru kalıba dökün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-55 dakika kadar pişirin.

Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.

İsterseniz dilimleyerek sade şekilde servis edebilir, üzerine fıstık ezmesi veya bal sürerek lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!