Yunan usulü domates mücveri de denir: Tomatokeftedes tarifi

Yunan mutfağının sıcak Akdeniz esintisini sofranıza taşımak isterseniz, bu kolay ve pratik tarifle ilk adımı atabilirsiniz. Peki, Yunan usulü domates mücveri de denen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tomatokeftedes tarifi...

Yunan usulü domates mücveri de denir: Tomatokeftedes tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:25

Yunan mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan tomatokeftedes, yani domates köftesi, özellikle Santorini adasıyla özdeşleşmiş nefis bir lezzettir. Taze domateslerin, soğan, nane ve baharatlarla harmanlanıp kızartılmasıyla hazırlanan bu köfte çeşidi, hem vejetaryenler hem de farklı tatlar denemek isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Peki, Yunan usulü domates mücveri de denen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tomatokeftedes tarifi...

TOMATOKEFTEDES TARİFİ

Malzemeler:

4 adet olgun domates

1 küçük kırmızı soğan (rendelenmiş)

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

Yarım demet taze nane (kıyılmış)

Birkaç dal taze maydanoz (isteğe bağlı)

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz ve karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

TOMATOKEFTEDES YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin veya çok küçük küpler halinde doğrayın.

Suyunu fazla sıkmadan hafifçe süzerek bir kaba alın.

Domateslerin üzerine rendelenmiş soğanı, taze soğanı, naneyi, tuz ve karabiberi ekleyin.

Ardından unu ve kabartma tozunu ilave edin.

Karışım yumuşak ama kaşıkla alınabilir kıvamda olmalıdır.

Genişçe bir tavada yağı kızdırın.

Hazırladığınız karışımdan kaşıkla alarak yağa bırakın ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.

Kızaran tomatokeftedesleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Ilık ya da soğuk olarak, yanında yoğurtlu bir sosla veya tzatziki ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!


Etiketler: #Tomatokeftedes tarifi #Yunan Mutfağı #mücver

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