İrmiği şerbetle buluşturan lezzet: Tam ölçülü revani tarifi
Yumuşacık dokusu, hafifliği ve şerbetle uyumu sayesinde revani, Türk mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer alır.
Tatlı deyince ilk akla gelenlerden biri olan revani, hem pratikliği hem de lezzetiyle gönülleri fethediyor. İrmikle yapılan bu klasik Türk tatlısı, şerbetle buluştuğunda iç baymayan hafifliğiyle öne çıkar.
REVANİ TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
- Hindistan cevizi, dövülmüş Antep fıstığı veya file badem
Yapılışı
- Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya başlayınca kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Son 1-2 dakikada limon suyunu ekleyin. Soğumaya bırakın.
- Keki hazırlayın: Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
- Un, irmik, kabartma tozu, vanilin ve limon kabuğu rendesini ekleyip spatula ile karıştırarak homojen bir kek harcı elde edin.
- Pişirme: Yağlanmış orta boy dikdörtgen borcama ya da fırın tepsisine harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Üzeri iyice kızarınca fırından alın.
- Şerbeti dökün: Kek sıcakken, soğumuş şerbeti her yerine eşit gelecek şekilde dökün. Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2 saat bekletin.
- Servis: Üzerine Hindistan cevizi, Antep fıstığı ya da dilediğiniz süslemeyle servis edin. Soğuk ya da ılık şekilde sunabilirsiniz.
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