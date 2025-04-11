İrmiği şerbetle buluşturan lezzet: Tam ölçülü revani tarifi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:34

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:34

Tatlı deyince ilk akla gelenlerden biri olan revani, hem pratikliği hem de lezzetiyle gönülleri fethediyor. İrmikle yapılan bu klasik Türk tatlısı, şerbetle buluştuğunda iç baymayan hafifliğiyle öne çıkar.

REVANİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi, dövülmüş Antep fıstığı veya file badem

Yapılışı