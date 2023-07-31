Gelato nedir? Evde gelato dondurması nasıl yapılır?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:03

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:03

İtalya’nın Roma şehrinde ortaya çıkan, dünyaca ünlü bir dondurma haline gelen gelato, farklı şeker ve farklı meyvelerle yapılan bir dondurmadır. Gelato kelimesi Latince kökenli olup ‘donmuş’ anlamına gelmektedir. Taze meyvelerden hazırlanan gelato, taze bir şekilde tüketiliyor. Bu da onu diğer dondurmalardan ayıran özellikler arasında. Taze malzemelerle hazırlanan gelato, koruyucu ürün içermediğinden raf ömrü de bir hayli kısa oluyor...

GELATO’NUN HİKAYESİ!

Sicilyalı Francesco Procopio Cuto tarafından 1686'da Paris'te açılan Café Le Procope, Gelato'nun herkesçe bilinmesini sağlayan önemli bir mihenk taşı. Öncesinde Gelato, Rönesans döneminde, özellikle Floransa'daki kraliyet davetlerinde sunulan ve tamamen üst tabakanın menüsünde yer alan özel bir tattı. Yani yaygın kanının aksine, geçmişte Gelato bir sokak lezzeti değildi. Çünkü o dönemler buz, pahalı olması nedeniyle kolay ulaşılabilen bir şey değildi ve bu da halkın Gelato ile tanışması önündeki en büyük engeldi. Gelato'nun İtalya sınırlarını aşması ise Asilzade Caterina de Medici’nin Paris daveti sırasında gerçekleşmişti. Zaman içerisinde saklama tekniklerinin geliştirilmesi, İtalyanların üretip patentini aldıkları dondurma külahları ile birlikte de dondurma üretimi oldukça arttı. Yoğun lezzetiyle büyüleyen, taze malzemeleriyle, kokusuyla ve görüntüsüyle beğeni kazanan gelato'yu evde yapmak da son derece kolay. İşte çikolatalı gelato tarifi…

ÇİKOLATALI GELATO

Malzemeler



1 su bardağı süt



2 su bardağı krema



1 su bardağı kakao



1 su bardağı şeker



2 çorba kaşığı mısır nişastası



Bir çimdik tuz





Yapılışı



Öncelikle kremayı orta boy bir tencerede kaynama noktasına kadar getirip ocaktan alın. Bir kaba sütü, kakaoyu, şekeri, tuzu ve mısır nişastasını çırpıp sıcak kremaya ekleyin. Tekrar ocağa alıp kakao ve şekerin tamamı eriyip karışım koyulaşana kadar karıştırın. Isıya dayanıklı kapaklı bir kaba aktarıp ertesi güne kadar buzdolabında soğutun. Eğer varsa dondurma makinesinin talimatlarına göre gelato'nu kıvama getirebilirsin. Dondurma makinen yoksa cam veya çelik yayvan bir kaba al ve dondurucuda en az 5-6 saat beklet. Tamamıyla soğuduktan sonra her yarım saatte bir buzluktan çıkar ve 2-3 dakika karıştırdıktan sonra tekrar buzluğa koy. Tıpkı sorbe tarifinde olduğu gibi. Karıştırmak içindeki havanın alınması için yapılır. Bu işlemi 4-5 defa yapmak yeterli olacaktır. Düzenli aralıklarla karıştırdığın dondurmanı, hava geçirmeyen bir kaba al ve 5-6 saat kadar buzlukta beklet. Servis için gelatoyu buzluktan 5 dakika önce çıkartmak yeterli olacaktır. Afiyet olsun!

GELATO HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI!

Gelato’yu hazırlarken dondurma makinesi kullanmak işinizi kolaylaştırır. Ancak dondurma makinen yoksa geniş ve yayvan bir kapta çatal yardımıyla karıştırarak bu işi çözebilirsin. Eğer sabah hazırladıysanız akşama kadar, akşamdan yaptıysanız da ertesi sabaha kadar bekleyin. Ardından kabı buzluğa yerleştirin. Tamamıyla soğuyup dondurma kıvamına gelene kadar her 30 dakikada bir buzluktan çıkartıp 2-3 dakika boyunca hızlıca karıştırıp, buzluğa geri koyun. Birkaç sefer bu işlemi tekrarladığınızda karışımın kenarlarında buz parçacıkları görmeye başlayacaksınız. Bu çırpma işleminin sebebi de buzları karışıma yedirmek. Ardından hava geçirmeyen kabınıza aktarıp 4-5 saat daha bekletin.



Çikolatalı gelato tarifine taze meyveler de ekleyebilirsin.



Servis yaparken dilediğin kuru yemişi, taze meyveleri, çikolataları kullanabilirsin.

GELATO VE DONDURMA ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR NEDİR?

Gelato düşük hızda karıştırılırken dondurma yüksek hızda karıştırılır. Bu da içerdikleri hava oranları bakımından ciddi bir farklılık doğurur. Dondurma, yarısından fazlası hava olması nedeniyle daha hacimlidir. İçerisinde neredeyse hiç hava olmayan Gelato ise daha yoğun bir lezzete sahiptir.



Dondurmada süt, krema, şeker ve yumurta sarısı kullanılır. Gelato'da kullanılan süt miktarı daha yoğundur ve kimi tariflerde yumurta hiç kullanılmaz.



Gelato, dondurmaya göre daha sıcak servis edilir. Yerken daha yumuşak ve yoğun olur.





