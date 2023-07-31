Ruby çikolatasını keşfet! Dördüncü çikolata türü Ruby nedir?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:54

Bitter, sütlü ve beyaz derken artık yepyeni bir çikolata türü daha bulunuyor: Ruby. Bu çikolatayı pastel pembe tonuyla diğer çikolata türlerinden kolayca ayırt edebiliyor. Rengini ve tadını tamamen yapıldığı ruby kakao çekirdeğinden alan bu çikolatanın, dördüncü tür olarak tanımlanması da bu sebepten kaynaklanıyor. Ruby çikolatası bir çikolata türevidir ve ruby çekirdeklerinden yapılan bir çikolata türüdür. Ruby kakao çekirdeklerinden elde edilen ve herhangi bir renklendirici içermeyen Ruby çikolatasını Türkiye’ye getiren ilk marka ise Magnum olmuştur.

RUBY ÇİKOLATA NEDİR VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ruby kakao çekirdeği adıyla da bilinen, farklı ve özel bir kakao çekirdeğinden üretilen, bu yüzden hem görüntü hem tat bakımından diğer çikolatalardan ayrılan yeni bir çikolata türü. Ruby'nin keşfedilmesi ise diğer çikolatalar gibi rastlantı sonucu değil, 13 yıllık oldukça uzun süren çalışmalar sonucu gerçekleşiyor. Zürih merkezli ünlü çikolata markası Barry Callebaut, yıllarca süren çalışmaların ardından 2017'nin eylül ayında ruby adını verdikleri bu yeni çikolata türünü tanıtıyor. Pastel pembe bir renge sahip olan bu çikolata türü, aynı zamanda tat açısından da diğer çikolata türlerinden ayrılmayı başarıyor. Ruby çikolatası, kendine özgü doğal renk ve tadını ise fermente edilmemiş Brazil Lavados kakao çekirdeklerinden alıyor.

RUBY ÇİKOLATASI NASIL BİR TADA SAHİP?

Ruby çikolatasının tadı beyaz çikolata, sütlü çikolata ve ahududunun karışımını andırıyor. Yani diğer çikolatalara göre ağızda hem tatlı hem ekşi bir tat bırakıyor.

RUBY ÇİKOLATA NERELERDE KULLANILIR?

Pasta ve tatlılarda ganaj olarak tercih ediyor.



Pasta süslemelerinde kullanıyor.



Dondurma yapımında kullanılıyor.



Gofret ve bisküvilere aroma vermek için kullanılıyor.



Parça çikolatalı kurabiyeler yapılıyor.



Latte yapılabiliyor. Ruby çikolatalı türk kahveside satılmaktadır.











