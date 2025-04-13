Geleneksel düğün yemeği tavuklu keşkek tarifi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:03

Güncelleme: 13.04.2025 - 15:03

Anadolu mutfağının en köklü ve sembolik yemeklerinden biri olan keşkek, özellikle düğünlerde, bayramlarda ve imece usulü yapılan toplu kutlamalarda sofraları şenlendirir. Yüzyıllardır süregelen bu geleneksel yemek, sadece bir lezzet değil; birlikteliğin, dayanışmanın ve bereketin simgesidir. Kimi bölgelerde etli yapılır, kimi yerlerde ise en yaygın haliyle tavukla pişirilir. İşte, tam kıvamında, klasik usul tavuklu keşkek tarifi!

TAVUKLU KEŞKEK İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı buğday (aşurelik)

1 adet bütün tavuk (veya 4-5 parça tavuk but/göğüs)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Buğdayı Hazırlama: Aşurelik buğdayı bir gece önceden bol suyla ıslatın. Vaktiniz yoksa sıcak suda 2 saat bekletmeniz yeterli olabilir.

Tavuğu Haşlayın: Bütün tavuğu bol suyla haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu bir kenara ayırın. Tavuğu kemiklerinden ayırıp didikleyin.

Buğdayı Pişirme: Islatılmış buğdayı süzüp haşladığınız tavuk suyuyla birlikte büyük bir tencereye alın. Üzerine gerekirse su ekleyin ve kısık ateşte buğday yumuşayana kadar pişirin. Sürekli karıştırarak dibi tutmasın diye dikkat edin.

Tavuğu Ekleyin: Buğdaylar iyice yumuşayıp helme helme olunca, didiklenmiş tavukları ekleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip karıştırmaya devam edin. Keşkek kıvamını alana kadar pişirmeye ve karıştırmaya devam edin.

Lezzet Dokunuşu: Ayrı bir tavada tereyağını eritip pul biberle kavurun. Bu sosu keşkek tenceresinin üzerine gezdirin.

Servis: Keşkek, sıcak sıcak, üzerine bol tereyağlı sosla birlikte servis edilir. Yanına turşu ya da ayran çok yakışır.

KEŞKEK HAKKINDA KÜLTÜREL NOTLAR

Keşkek, 2011 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne Türkiye adına dahil edilmiştir.

Anadolu’nun birçok bölgesinde, özellikle Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da keşkeksiz düğün düşünülmez.

Geleneksel olarak büyük kazanlarda pişirilir, karıştırma işlemi ise erkekler arasında güç gösterisi gibi kabul edilir.