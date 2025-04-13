Yayınlanma: 13.04.2025 - 11:37

Güncelleme: 13.04.2025 - 11:37

Mantı, Türk mutfağının en sevilen, zahmetli ama bir o kadar da lezzetli yemeklerinden biridir. Ancak zamanla yarışanlar ya da mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenler için mantının yerini alacak nefis bir alternatif: Yalancı Mantı! Gerçek mantının o pofuduk dokusunu ve lezzetini anımsatan, ama çok daha pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, damaklarda iz bırakacak. İşte, “gerçeği kadar lezzetli” yalancı mantı tarifi!

MALZEMELER

1 paket yufka

250 gram kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı su (tereyağını eritmek için)

Üzerine pul biber ve nane (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yufkayı Hazırlayın: Yufkaları tezgaha serin. Her birini 4 eşit parçaya bölün. Bu parçaları üçgen şeklinde keserek, her birini "mantı" şeklinde katlayabileceğiniz büyüklükte kareler oluşturun.

Kıymalı Harcı Hazırlayın: Bir tavada, biraz sıvı yağ ile rendelenmiş soğanı kavurun. Soğanlar yumuşadığında kıymayı ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Kıyma karışımını ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yufkaları Kızartın: Yufkaların her bir parçasının ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun ve kenarlarını kapatın, küçük poğaça şekli verin. Bir tavada sıvı yağını ısıtın ve bu yufkaları altın rengini alana kadar kızartın.

Yoğurtlu Sosu Hazırlayın: Yoğurdu bir kaba alın, içine ezilmiş sarımsakları ekleyip karıştırın. Yoğurtlu sosu, mantıların üzerine dökmeden önce biraz tuz ve pul biber ekleyebilirsiniz.

Tereyağlı Sosu Hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine biraz su ekleyin ve kısık ateşte ısıtın. Tereyağı sosunun üzerine pul biber ekleyip karıştırın.

Servis: Yalancı mantıları tabağa alın, üzerine yoğurtlu sosu ve tereyağlı sosu dökün. Son olarak pul biber ve nane ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.