Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gelenekten gelen çıtır lezzet: Yağ mantısı tarifi

Gelenekten gelen çıtır lezzet: Yağ mantısı tarifi

20.05.2026 14:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gelenekten gelen çıtır lezzet: Yağ mantısı tarifi

Kayseri mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yağ mantısı, kızgın yağda çıtır çıtır kızaran hamuru ve yoğurtlu sosuyla klasik mantıya farklı ve doyurucu bir yorum katıyor. İşte çıtır çıtır yağ mantısı tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yağ mantısı, Kayseri mutfağının en özgün ve en sevilen tariflerinden biridir. Klasik haşlama mantıdan farklı olarak kızartılarak hazırlanan bu özel lezzet, dışı çıtır içi yumuşacık yapısıyla sofralara bambaşka bir tat katar. İşte çıtır çıtır yağ mantısı tarifi...

Image

YAĞ MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için:

200 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Sos için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates püresi

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAĞ MANTISI YAPILIŞI

Soğanı rendeleyip kıyma ve baharatlarla karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Harcı buzdolabında dinlendirerek lezzetini artırın.

Un, maya, yumurta, yoğurt, süt ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru mayalanmaya bırakın (35–40 dakika).

Hamuru açıp kare parçalar kesin.

Ortalarına iç harç koyup bohça şeklinde kapatın.

Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.

Yoğurt, sarımsak ve tereyağlı domates sosunu hazırlayın.

Mantıların üzerine sosları dökerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #geleneksel lezzet #mantı #Kayseri mutfağı

İlgili Haberler

Esnaf lokantalarının sırrı çözüldü: Suyuna ekmek bandıran Kiremitte Soslu Köfte
Esnaf lokantalarının sırrı çözüldü: Suyuna ekmek bandıran Kiremitte Soslu Köfte Masaya fokur fokur kaynayarak gelen, üzerindeki erimiş kaşar peyniri uzadıkça uzayan o efsanevi lezzet artık evinizin mutfağında! Esnaf lokantalarının en sevilen, klasiklerinden "Kiremitte Soslu Köfte" tarifi...
Çay demlenene kadar hazırlanan enfes lezzet: Sütlü ıslak kek tarifi
Çay demlenene kadar hazırlanan enfes lezzet: Sütlü ıslak kek tarifi Sütlü ıslak kek tarifi, yumuşacık dokusu ve içine işleyen sütlü sosuyla klasik kek tariflerine lezzetli ve yoğun bir alternatif sunar. İşte enfes sosuyla sütlü ıslak kek tarifi...
Klasik lezzete fit dokunuş: Tavuklu Çökertme Kebabı tarifi...
Klasik lezzete fit dokunuş: Tavuklu Çökertme Kebabı tarifi... Bol yağda kızarmış Çökertme Kebabı'nı, lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden yüksek proteinli bir akşam yemeğine dönüştürmek mümkün. İşte tarif...