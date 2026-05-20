Gelenekten gelen çıtır lezzet: Yağ mantısı tarifi

Yağ mantısı, Kayseri mutfağının en özgün ve en sevilen tariflerinden biridir. Klasik haşlama mantıdan farklı olarak kızartılarak hazırlanan bu özel lezzet, dışı çıtır içi yumuşacık yapısıyla sofralara bambaşka bir tat katar. İşte çıtır çıtır yağ mantısı tarifi...

YAĞ MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için:

200 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Sos için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates püresi

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAĞ MANTISI YAPILIŞI

Soğanı rendeleyip kıyma ve baharatlarla karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Harcı buzdolabında dinlendirerek lezzetini artırın.

Un, maya, yumurta, yoğurt, süt ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru mayalanmaya bırakın (35–40 dakika).

Hamuru açıp kare parçalar kesin.

Ortalarına iç harç koyup bohça şeklinde kapatın.

Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.

Yoğurt, sarımsak ve tereyağlı domates sosunu hazırlayın.

Mantıların üzerine sosları dökerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!